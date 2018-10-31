ПриватБанк запустил сервис оплаты покупок и услуг в Telegram

31 октября 2018, 12:45

ПриватБанк интегрировал свою платежную систему LiqPay в платежные методы Telegram Payments, что позволит украинским компаниям принимать платежи с помощью Apple Pay и банковских карт непосредственно в ботах одного из самых популярных мессенджеров – так просто, как на видео.

«Теперь бизнесу не нужно тратить время, ресурсы, деньги на реализацию сервиса по предоставлению услуг в Интернете, – говорит член правления ПриватБанка Сергей Харитич. – Начать продавать в смартфоне просто и легко – подключи свой магазин в LiqPay, создай бот в Telegram и принимай оплаты».



Первыми украинскими телеграм-ботами, которым ПриватБанк интегрировал новый сервис, стали самый популярный бот для бронирования и покупки железнодорожных билетов @Railwaybot и легендарный сервис мониторинга открытых данных госреестров @Opendatabot.



С помощью новых инструментов оплаты пользователи @Railwaybot теперь могут покупать билеты на поезд прямо в Telegram без перехода на веб-страницы билетного сервиса. «Наши пользователи ждали этого крупного обновления сервиса, принесшего Apple Pay и Telegram Payments, которые делают пользование продуктом приятнее, проще и удобнее, ведь вся процедура занимает 30 секунд, – отметил создатель @Railwaybo Антон Библя. – Мы рады, что крупнейший банк страны стал нашим партнером».



Платежи в Telegram открывают предпринимателям и бизнесу простой доступ ко всем профессиональным сервисам @Opendatabot для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.



«Opendatabot дает простой доступ к открытым государственным данным и уведомлениям об их изменении для 140 000 пользователей Telegram, – отметил создатель @Opendatabot Алексей Иванкин. – Платежи в Telegram сделают возможность доступа к нашим профессиональным сервисам практически мгновенной».



Платежный сервис в Telegram доступен всем пользователям последней версии мессенджера.



