ПриватБанк подключил оплату через Google Pay украинским интернет-магазинам

8 июля 2020, 12:45

ПриватБанк запустил возможность совершать покупки онлайн через Google Pay для пользователей более 12 000 украинских интернет-магазинов и онлайн-сервисов.

Компании, которые пользуются платежными сервисом LiqPay, теперь могут принимать платежи через Google Pay на своих сайтах.



«Возможность платежей на сайте или в онлайн-магазине может стать отличным поводом для спонтанной покупки, все происходит так же просто, как в оффлайне, - говорит руководитель направления диджитал продуктов ПриватБанка Кристина Кармазина. - Дополнительная интеграция не нужна, Google Pay автоматически будет включен для всех клиентов LiqPay. Выключить или включить оплату по желанию всегда возможно в личном кабинете Мерчанта”.



Теперь, если вы видите на сайте кнопку "Оплатить через G Pay" - у вас есть возможность быстрой и безопасной оплаты онлайн с помощью сервиса Google Pay. Наибольшим преимуществом этого решения является экономия времени, так как нет необходимости каждый раз заполнять длинные формы данным платежа.



"Google Pay позволяет легко и безопасно оплачивать покупки в магазинах, онлайн и в мобильных приложениях. Благодаря Google Pay при оплате в интернет-магазинах не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты, что сокращает время покупки и безопасно как для клиентов, так и для онлайн-продавца. Мы рады, что все больше украинских партнеров интегрирует Google Pay в свои сервисы, ведь это предоставляет больше возможностей и удобства пользователям", - говорит Дмитрий Шоломко, директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе.



Кроме платежных карт, в Google Pay можно хранить и использовать карты лояльности и подарочные карты, при этом все ваши данные находятся в полной безопасности. Проводя оплату за услуги в Интернете, Google Pay не передает информацию о вашей кредитной карте продавцу, а если вы потеряли свой телефон, вы сможете удаленно заблокировать его с помощью дополнительного пароля или удалить все данные. Кроме того, вам не нужно тключать свою кредитную карту, потому что ее нет в вашем телефоне.