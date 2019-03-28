Теперь украинцы могут проводить оплаты в Интернете через Google Pay

28 марта 2019, 15:15

Мы рады сообщить, что теперь украинские пользователи смогут осуществлять покупки онлайн через Google Pay.

В то время как в Украине уже стали популярными мобильные платежи в магазинах с помощью этого простого и безопасного способа оплаты, возможность оплаты через Google Pay онлайн стала доступной только недавно. Благодаря сотрудничеству с украинскими партнерами Wayforpay и Portmone.com, уже почти 6500 онлайн-магазинов подключили такую опцию. Среди них allo.ua, intertop.ua, yakaboo.ua, karabas.com, goodwine.com.ua, dominos.ua, decathlon.ua. Список партнеров будет постепенно расширяться, уже сейчас над интеграцией Google Pay в свои приложения работают Uklon, Portmone.com и другие.



Самым большим преимуществом этого решения является экономия времени, так как нет необходимости каждый раз заполнять длинные формы с данными платежа. Как оплачивать покупки в Интернете с помощью Google Pay, можно посмотреть в видео. Теперь, если вы видите на сайте кнопку “Оплатить через G Pay”, то у вас есть возможность быстрой и безопасной оплаты онлайн с помощью сервиса Google Pay.



“Google Pay позволяет легко и безопасно оплачивать покупки в магазинах, онлайн и в мобильных приложениях. Клиенту не нужно носить с собой кошелек, и при оплате в магазине нужно всего лишь поднести мобильный телефон к бесконтактному терминалу. Теперь благодаря Google Pay онлайн при оплате в интернет-магазинах не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты, что сокращает время покупки и удобно как для пользователей, так и для онлайн-продавцов”, - говорит Дмитрий Шоломко, директор Google Украина.



Сегодня партнерами Google Pay в Украине являются уже 19 банков, а число точек, где можно оплачивать свои покупки через Google Pay, уже превышает 200 тысяч.



Помимо платежных карт, в Google Pay вы можете хранить и использовать карты лояльности и подарочные карты, при этом все ваши данные находятся в полной безопасности. Проводя оплату за услуги в Интернете, Google Pay не передает информацию о вашей кредитной карте продавцу, а если вы потеряете свой телефон, вы сможете удаленно заблокировать его с помощью дополнительного пароля или удалить все данные. Кроме того, вам не нужно деактивировать свою кредитную карту, потому что ее нет в вашем телефоне.



На сегодня возможность оплаты через Google Pay на сайт или приложение доступна для клиентов Wayforpay и Portmone. Однако мы работаем над интеграцией с новыми партнерами и постепенно будем расширять список.