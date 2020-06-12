12 июня 2020, 12:45

Купить билеты на сайте Укрзализныци теперь можно в 2 клика через Liqpay

Теперь украинцы, которые планируют путешествия и покупают билеты на сайте Укрзализныци, могут рассчитаться банковскими картами через платежный сервис ПриватБанка - Liqpay.



Как сообщил директор филиала Укрзализныци Александр Войтко, правлением АО Укрзализныця было принято решение перехода от посреднической схемы приема платежей на сайте букинга к подписанию прямых договоров с банками. Департаментом казначейства АО были проведены переговоры с банками и полученные коммерческие предложения по условиям эквайринга. Одним из самых выгодных предложений было предложение ПриватБанка через прием сервисом Liqpay.



Исходя из расчетов по данным 2019 года, прямая экономия АО УЗ на эквайринге при прямом взаимодействии с ПриватБанком составит 45 млн.грн. Ведь расходы УЗ на эквайринг за 2019 превысили 130 млн грн, поэтому было принято решение оптимизировать эти расходы. Учитывая, что картами ПриватБанка на сайте букинга в 2019 году проведено 56.3% оплаты, было принято решение начать процесс взаимодействия именно с ПриватБанком. Также были учтены оперативность и высокая квалификацию технических специалистов ПриватБанка при организации прямого подключения с сайтом компании.



Liqpay уже давно подтвердил свой статус надежного сервиса для осуществления интернет-платежей, как для компаний так и для покупателей. “Все больше покупателей предпочитают инновационном способа оплаты PrivatPay. PrivatPay - это удобная оплата на любимых сайтах, ведь сайт Укрзализныци является именно таким. Достаточно при оплате нажать на кнопку "PrivatPay" и подтвердить оплату в push сообщении в Приват24”, отметила руководитель направления электронного бизнеса ПриватБанка Кристина Кармазина.



Уже больше недели на сайте Укрзализныци установлен кнопка оплаты Liqpay. «Отключившись от платежного посредника, компания повысила оперативность при оформлении возвратов билетов и возврата средств пассажирам. Заметно стал лучше сервис при обработке обращений пассажиров, а также благодаря взаимодействию с ПриватБанком Укрзализныця отказалась от услуг стороннего колл-центра и консультирует пассажиров самостоятельно. - отметил Александр Войтко. - Самая главнная наша задача - прямое соединение с процессингами банков, ведь бесперебойная работа с ПриватБанком очень помогает заниматься подключением других банков".



Уже в ближайшее время компания планирует возобновлять рейсы даже в карантинный период. Сейчас открыта продажа на 58 поездов. А дать предыдущих продаж увеличен до 90 суток. С ослаблением карантина количество рейсов будет увеличиваться и, по словам компании, ее задача вместе с банками партнерами обеспечить качественный и комфортный сервис при покупке билетов.

