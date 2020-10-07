Клиенты ПриватБанка будут проводить верификацию за два клика через “Дія"

7 октября 2020, 10:45

Клиенты ПриватБанка смогут проходить обязательную по законодательству верификацию в режиме онлайн за два клика через приложение госуслуг “Дія”.

Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, отметив, что банк активно поддерживает этот проект, который позволяет вместе строить Украину мечты - страну инновационных технологий.

“Представленная сегодня командой Министерства цифровой информации технология шеринга документов в обновленном приложении “Дія” позволила свести верификацию клиентов до автоматической процедуры. Любой наш клиент сможет сформировать и передать банку электронный пакет документов при помощи этого приложения. Два клика. Ничего не нужно никуда нести”, - заявил Петр Крумханзл.



Теперь для актуализации данных в ПриватБанке клиенту нужно только открыть документ в Дії и пролистнуть в сторону со штрихкодом. После того, как менеджер банка сканирует соответствующий код, Дія автоматически запрашивает разрешение и формирует цифровую копию документа с электронной подписью и передает ее банку. Также клиенты ПриватБанка могут предъявлять цифровой паспорт вместо оригинала. Сотрудник банка верифицирует документ с Дії через QR-код.



В свое время ПриватБанк первым в Украине оцифровал данные клиентов, что дало значительный толчок развитию современных банковских услуг. Для идентификации и верификации банк сканирует весь необходимый пакет документов клиента, и дальше в работе используется только электронные копии. До запуска шеринга документов, верификацию клиенты банка могли проводить как в электронном виде в Приват24, так и офлайн в отделении банка.



Мобильное приложение Дія было запущено в декабре 2019 года Министерством цифровой трансформации в сотрудничестве с ПриватБанком. 12 млн пользователей Приват24 могут пользоваться цифровыми услугами государства без дополнительных регистраций и подключений. Сегодня почти 70% всех пользователей “Дії” авторизуются через Приват24.