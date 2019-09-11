Презентация Apple 2019: новые iPhone и Apple Watch

11 сентября 2019, 1:17

Традиционная осенняя презентация Apple состоялась 10 сентября. Компания представила три обновленные версии смартфонов и 5 серию смарт-часов.

Усовершенствованные Айфон XS и XS Max получили названия iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а последователь бюджетника XR – Айфон 11.

Чем удивили смартфоны

В первую очередь изменения заметны в камерах. В iPhone 11 оснастили тройной основной камерой, которая разместилась в квадратном модуле на задней части корпуса. Смартфон оборудован 6,1-дюймовым LCD-дисплеем.

Модели 11 Pro и 11 Pro Max могут похвастаться OLED-экранами с разрешением 5,8 и 6,5 дюймов соответственно. Тыловая камера в девайсах получила тройной сенсор. Третий датчик с углом обзора 123 градуса служит съемки ультраширокоугольных кадров. Благодаря дополнительной камере, пользователи смогут захватывать больше объектов и снимать одновременно три изображения. Разработчики также внедрили новое ПО искусственного интеллекта для автоматической коррекции снимков.

Оптический зум в Айфон 11 Про стал пятикратным.

Все представители линейки iPhone XI сохранили привычную «монобровь». Дисплеи получили увеличенную частоту обновлений. В приложениях и меню экраны работают с частотой 90 Гц, а в играх – до 120 Гц. Картинка стала ощутимо более плавной, а гейминг – более четким. Улучшения получила и технология Face ID – разблокировка теперь осуществляется еще быстрее.

iPhone 11 Pro и Pro Max выполнены в упрочненном стеклянном корпусе. Задняя поверхность изготовлена из матированного стекла, которое отлично противостоит повреждениям и надежно защищен от воды. Флагманы представлены в шести расцветках - Black, Green, Yellow, Purple, (PRODUCT) RED, White. Сиквел XR выпустили в новых цветах – зеленом и лавандовом.

Все модели будут работать на основе 7-нанометрового процессора Apple A13. Объем оперативной памяти составил 4 Гб, а внутренний накопитель доступен в трех модификациях – 64 Гб, 256 Гб или 512 Гб.

Гаджеты получили быструю зарядку на 15 Вт, а также реверсивную беспроводную зарядку. С помощью последней можно заряжать AirPods и Apple Watch.

Несмотря на заявления инсайдеров, разъем Lightning в 11-поколении смартфонов Эпл разработчики не стали заменять на USB-C .

Основные характеристики Apple Watch Series 5

За работу обновленного девайса отвечает процессор S4. В продажу поступит люксовая версия Apple Watch 5 в керамическом корпусе. Дизайн гаджета усовершенствовался, передняя панель покрыта OLED-экраном.

Умные часы оснастили набором функций, связанных со здоровьем. В частности, опция снятия ЭКГ станет доступной для всех стран. Также в устройство внедрена функция отслеживания качества сна.

Официальный старт продаж новинок от Эпл – 20 сентября.