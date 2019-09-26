В Украине стартовали продажи смартфона iPhone 11

26 сентября 2019, 10:15

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появятся через несколько дней.



Интернет-магазин estore.ua объявляет о начале продаж в Украине нового смартфона - iPhone 11. На данный момент новинка доступна в версии с 64 ГБ встроенной памяти, и предлагается в трех цветовых решениях корпуса – красном, черном и белом. Стоимость – от 23 995 гривен.

Напомним, что анонс новых iPhone состоялся 10 сентября, и компания Apple традиционно пообещала начало скорых продаж.



iPhone 11 получил дизайн в стилистике предшественника. Диагональ дисплея – 6,1 дюйма, при разрешении 1792х828 точек. У этого терминала стеклянные панели корпуса, а по периметру металлическая рамка. Присутствует и влагозащита по стандарту IP68. В качестве аппаратной платформы реализован процессор Apple A13 Bionic, который, со слов производителя, на сегодня является самой мощной мобильной платформой. Основная камера – двойная, с широкоугольным объективом, а также ультраширокоугольным с охватом 120 градусов. Разрешение модулей – 12Мп. Есть оптическая стабилизация изображения.





Смартфон iPhone 11 Pro уже с тройной камерой, расположенной в интересно реализованном квадратном модуле. Третий датчик в этой системе обладает широким углом обзора в 123 градуса, и предназначен для ультраширокоугольных кадров. К слову, благодаря дополнительной камере у пользователей теперь имеется очень интересная возможность – снимать одновременно три изображения. Помимо третьего модуля, в компании основательно переработали и софтовую часть камеры, добавив новое программное обеспечение искусственного интеллекта, которое позволяет выполнять автоматическую коррекцию снимков. Отдельно стоит отметить реализацию в Айфон 11 Про 5-кратного оптического зума. Разрешение третьего модуля аналогичное двум другим – 12Мп. Касательно оснащения, в основе Apple iPhone 11 Pro отмеченная выше платформа A13 Bionic. Кстати, 11 Pro уже успели протестировать в Geekbench – результаты весьма и весьма впечатляют – 13769 баллов в многоядерном тесте. Оперативной памяти в устройстве 6 ГБ. Диагональ дисплея – 5,8 дюйма. Присутствует полюбившаяся пользователям «монобровь». Кроме того, стоит отметить, что экран в этом терминале с увеличенной частотой обновлений. Так, к примеру, в приложениях и меню он работает с частотой 90 Гц, а в играх – 120 Гц. Теперь картинка стала еще более плавной, а игровой процесс насыщенным. Фронтальная камера у Айфон 11 Про – 11Мп.

В продаже новинка появится в нескольких цветовых решениях корпуса – белом, темно-сером, а также «золоте» и новом оттенке Midnight Green.



Видимое отличие iPhone 11 Pro Max от iPhone 11 Pro – увеличенный дисплей и более емкий аккумулятора. Стоимость iPhone 11 Pro – от 32990, а iPhone 11 Pro Max – от 34990 гривен.



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