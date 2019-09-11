Новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max – официальная презентация

11 сентября 2019, 1:14

В основе обеих новинок процессор A13 Bionic, которому по силам обрабатывать до одного триллиона операций за секунду. У Apple считают этот чип лучшей платформой машинного обучения среди существующих смартфонов.



Диагональ дисплея – 5,8 дюйма. В основе – OLED-матрица.



Основная камера получилась тройной – датчики 12Мп. Один из объективов широкоугольный с апертурой f/1.8, второй телефото - f/2.4 и третий – широкоугольный - f/2.0. Реализованный "под капотом" процессор позволяет улучшать снимки.



iPhone 11 Pro будет предложен пользователям в "золоте", такой странной расцветке как "серый космос", а также в серебристом и темно-зеленом оттенке.



Единственное существенное различие между этими смартфонами в автономности. Версия новинки с приставкой Pro проработает на 4 часа дольше XS, а Pro Max на 5 часов дольше XS.



В продаже новинки появятся с 20 сентября.