11 сентября 2019, 1:14

Новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max – официальная презентация

Вместе с анонсом смартфона iPhone 11, компания Apple презентовала также новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Maх, а также новые смарт-часы Apple Watch Series 5.

В основе обеих новинок процессор A13 Bionic, которому по силам обрабатывать до одного триллиона операций за секунду. У Apple считают этот чип лучшей платформой машинного обучения среди существующих смартфонов.


Диагональ дисплея – 5,8 дюйма. В основе – OLED-матрица.

Основная камера получилась тройной – датчики 12Мп. Один из объективов широкоугольный с апертурой f/1.8, второй телефото - f/2.4 и третий – широкоугольный - f/2.0. Реализованный "под капотом" процессор позволяет улучшать снимки.

iPhone 11 Pro будет предложен пользователям в "золоте", такой странной расцветке как "серый космос", а также в серебристом и темно-зеленом оттенке.

Единственное существенное различие между этими смартфонами в автономности. Версия новинки с приставкой Pro проработает на 4 часа дольше XS, а Pro Max на 5 часов дольше XS.

В продаже новинки появятся с 20 сентября.


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