Анонс iPhone 11 – двойная камера, большой дисплей и более мощное оснащение

11 сентября 2019, 0:25

Американская Apple объявила об анонсе своего нового смартфона – Apple 11.

Новинка получила Liquid Retina-экран на 6,01 дюйма, а также двойную камеру, реализованную в квадратном модуле. Оба датчики камеры 12Мп. Кроме того, один из них обладает апертурой f1.8, а второй - f 2/4.Аппаратная платформа - A13 Bionic. В Apple уверены, что новый чип быстрее, чем А12, а также Snapdragon 855 и Kirin 980. По словам представителей "яблочного" производителя, перед нами новинка с самым быстрым вычислительным процессором и графикой.Касательно автономности, на данный момент известно, что iPhone 11 на одном заряде аккумулятора будет работать на 1 час дольше, чем iPhone XR.Новинка будет доступна в черном, желтом, а также красном, салатовом, белом и фиолетовом цветовых решениях.Стоимость – от $699. Точная дата релиза пока не сообщается.