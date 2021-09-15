Apple представила самый доступный iPad — с процессором от iPhone 11

15 сентября 2021, 12:45

Apple обновила свой самый доступный планшет, ориентированный на образовательный сектор, а также пользователей, которым необходима широкая функциональность за приемлемые деньги.

Базовый iPad сохранил привычный дизайн, но теперь может похвастаться более высоким уровнем производительности.

Планшет нового поколения получил 10,2-дюймовый экран с поддержкой True Tone для обеспечения комфортной цветовой температуры дисплея. Экран окружает широкая рамка с физической кнопкой Home. Основан новый iPad на чипе A13 Bionic, который дебютировал в iPhone 11. Apple заявляет, что благодаря этому устройство стало на 20 % производительнее, чем обычный iPad прошлого поколения. Кроме того, минимальная ёмкость накопителя повышена с 32 до 64 Гбайт.



Также стоит отметить поддержку функции Center Stage, которая позволяет пользователю всегда находиться в центре кадра во время видеоконференций. Новый iPad по-прежнему работает со стилусом Apple Pencil первого поколения. Также поддерживаются фирменные чехлы с клавиатурой.

Планшет получил 12-Мп основную и 12-Мп фронтальную камеру. В качестве интерфейсного разъёма по-прежнему используется Lightning. i Pad будет поставляться с iPadOS 15 , представленной ранее в этом году и поддерживающей разделение экрана под два приложения и ряд других полезных особенностей.



Стоимость базовой модели планшета составит $329. Предзаказы стартовали сегодня, а поставки и продажи начнутся на следующей неделе, 24 сентября.

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