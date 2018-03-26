Apple может представить удешевленный iPad уже на этой неделе

26 марта 2018, 9:45

Авторитетное агентство Bloomberg сообщает о том, что на этой неделе компания Apple представит недорогую версию своего планшета iPad со специальным программным обеспечением для образовательных целей.

Напомним, что в конце прошлой неделе американский гигант уже разослал приглашения для прессы на мероприятие, которое пройдет 27 марта в Чикаго. Данное событие, согласно информации с приглашений, ориентировано на образовательный рынок.Стоимость удешевленного iPad составит $259. Новинка получит переработанный дизайн, тонкие рамки вокруг корпуса и систему Face ID. Вместе с тем, у нее не будет домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев. Другие особенности грядущей новинки пока не называются.