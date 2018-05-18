Microsoft готовит нового недорогого "убийцы" iPad

18 мая 2018, 11:15

Об этом пишет авторитетное деловое издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Согласно этим сведения, компания Microsoft на данный момент готовит анонс доступного по цене 10-дюймового Surface в разных модификациях, который бы смог составить конкуренцию iPad.По данным того же СМИ, грядущая новинка получит скругленные кромки, порт USB Type-C и автомность в пределах 10 часов. Аппаратная начинка будет от Intel.Стоимость этого Surface составит $400. Ориентировочная дата анонса – вторая половина 2018 года.