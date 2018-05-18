18 мая 2018, 11:15

Microsoft готовит нового недорогого "убийцы" iPad

Об этом пишет авторитетное деловое издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Согласно этим сведения, компания Microsoft на данный момент готовит анонс доступного по цене 10-дюймового Surface в разных модификациях, который бы смог составить конкуренцию iPad.

По данным того же СМИ, грядущая новинка получит скругленные кромки, порт USB Type-C и автомность в пределах 10 часов. Аппаратная начинка будет от Intel.

Стоимость этого Surface составит $400. Ориентировочная дата анонса – вторая половина 2018 года.
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