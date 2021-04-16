Apple не представит ничего действительно инновационного 20 апреля

16 апреля 2021, 12:15

Авторитетный аналитик Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg заявил, что он не ожидает ничего инновационного или экстраординарного от мероприятия «Полный расцвет», которое пройдёт во вторник, 20 апреля.

Он подтвердил, что Apple выпустит новые 11- и 12,9-дюймовые iPad Pro, которые станут закономерным развитием серии.



Гурман утверждает, что ждать анонса компьютеров iMac на базе ARM в ходе этого мероприятия не стоит. Так же как не стоит ждать презентации новых AirPods или выпуска MacBook Pro и Air с новыми чипами. Тем не менее, компания, скорее всего, представит трекеры для поиска вещей AirTag. Что касается новых iPad Pro, сообщается, что они получат старый дизайн, однако смогут похвастаться чипами на базе A14, которые приблизятся по производительности к компьютерному М1. Кроме того, 12,9-дюймовый планшет первым из устройств Apple получит Mini-LED-матрицу.



Мероприятие «Полный расцвет» состоится во вторник, 20 апреля, в 20:00 по московскому времени. Оно будет транслироваться на сайте Apple, канале компании на YouTube и в приложении Apple TV.

(С) 3dnews.