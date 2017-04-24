Canon представляет комплект разработки ПО для компактного PowerShot G7 X Mark II

24 апреля 2017, 9:15

Компания Canon Europe анонсирует выпуск комплекта разработки ПО для PowerShot G7 X Mark II – компактной камеры с высочайшим качеством воспроизведения изображений.

Компания учла отзывы разработчиков ПО и создала комплект, позволяющий управлять огромным количеством ключевых функций PowerShot G7 X Mark II. Среди них управление масштабированием и экспозицией, важными составляющими при 3D-сканировании и медицинских исследованиях.



Новый комплект разработки ПО доступен для участников программы Canon Digital Imaging Developer бесплатно. Программа предлагает воспользоваться различными инструментами разработки через онлайн-хаб и предоставляет их третьим сторонам – компаниям-разработчикам ПО, желающим интегрировать продукцию Canon в свои инновационные решения.



Комплект разработки ПО совместим с Windows и Mac OS X и теперь доступен для региона EMEA согласно общепринятым негарантийным обязательствам.