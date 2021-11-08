Производитель велотренажёров Peloton обвинил в своих убытках Apple

8 ноября 2021, 11:45

Американский производитель велотренажёров и беговых дорожек Peloton опубликовал результаты работы за первый квартал 2022 финансового года, оказавшиеся ниже прогнозов и ожиданий инвесторов.

В отчётном периоде, закончившемся 30 сентября, компания понесла убытки в размере $376 млн. Что интересно, в своих бедах Peloton обвиняет Apple, запустившую функцию App Tracking Transparency («Прозрачность отслеживания в приложениях»).



Это не первый случай, когда функция App Tracking Transparency, которая требует, чтобы приложения при запуске получали согласие пользователей на отслеживание, подвергается критике. Peloton утверждает, что новая функция виновата в её более низких, чем ожидалось, результатах работы.



Компания отметила, что число её подписчиков только в цифровом формате достигло 6,2 млн, что, по словам Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, выше внутренних прогнозов. А запуск функции App Tracking Transparency ограничивает её способность привлекать больше подписчиков, что привело к убыткам.



Несмотря на это заявление, количество подписчиков Peloton по-прежнему растёт. Кроме того, нет никаких причин, по которым прозрачность отслеживания в приложениях может влиять на использование приложения Peloton в целом, поскольку оно не должно полагаться на отслеживаемые данные для привлечения новых подписчиков.



Как полагает 9To5Mac, причина обвинений Peloton заключается в том, что её онлайн-реклама оказалась менее эффективной, чем ожидалось, поскольку она не предназначена для целевых пользователей. И никакой вины Apple в этом нет.

(С) 3dnews.