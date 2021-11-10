Peloton выпустила 500-долларовую смарт-систему камер

10 ноября 2021, 11:45

Американский производитель беговых дорожек и велотренажеров Peloton анонсировал совершенно новый для себя продукт — Peloton Guide, умную систему камер для силовых тренировок с подключением к телевизору, которая использует машинное обучение, чтобы понимать движения тренирующегося.

Функция отслеживания движения совместима с сотнями курсов силовых тренировок Peloton. Идея состоит в том, чтобы побудить пользователей выполнять все упражнения в зале и не отставать от инструкторов. Режим Self Mode позволит пользователям сопоставлять свою форму с формой инструктора в режиме реального времени с помощью технологии смарт-камеры. Пользователь сможет выбрать, как он будет выглядеть на экране, и цель состоит в том, чтобы помочь ему внести коррективы во время занятия.

Имеющаяся у Peloton Guide функция активности тела напомнит о том, какие группы мышц вы тренировали недавно и предложит упражнения для групп мышц, которым, возможно, вы не уделяли внимания в последнее время. Кроме того, в Peloton Guide есть режим голосовой активации, с помощью которой можно запускать, останавливать, перематывать видеоролик с курсом тренировки вперёд и назад. Эта функция поначалу будет доступна в США, Канаде и Великобритании.



Что касается обеспечения конфиденциальности, пользователь сможет при необходимости перевести систему в спящий режим, надеть крышку на камеру и выключить микрофон с помощью физического переключателя, хотя компания утверждает, что во время тренировки в виртуальном зале микрофон не будет включён.



Peloton планирует со временем улучшить смарт-систему, обучив модель машинного обучения большему количеству движений и дисциплин, а также увеличив количество курсов силовых тренировок и программ обучения.

Система Peloton Guide с пультом дистанционного управления и обновлённым монитором сердечного ритма Peloton Heart Rate Band поступит в продажу в США и Канаде в начале 2022 года по цене $495 и 645 CAD соответственно. Затем в следующем году систему можно будет приобрести в Великобритании, Австралии и Германии.



Добавим, что, как и в случае с другими продуктами компании, для использования Peloton Guide потребуется подписка по цене $13 в месяц.

(С) 3dnews.