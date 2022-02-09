MacBook Pro с чипом Applу М2 будет представлен в следующем месяце

9 февраля 2022, 12:15

Apple представит первый MacBook Pro с фирменным Arm-процессором М2 на мероприятии в следующем месяце. Об этом сообщает издание DigiTimes, ссылаясь на источники в цепочке поставок «яблочной» компании.

DigiTimes сообщает, что производственные партнёры Apple в Китае поддерживали работу производственных линий во время праздника Лунного Нового года, чтобы обеспечить своевременный выпуск на рынок новой модели MacBook Pro, презентация которого намечена на начало марта.



DigiTimes предполагает, что новинка будет запущена на мартовском мероприятии, в ходе которого также будут представлены iPhone SE третьего поколения и новый iPad Air. Как сообщают источники, большинство компонентов нового MacBook Pro, за исключением однокристальной платформы, будут иметь почти те же характеристики, что и у существующей модели с чипом М1. Поскольку на базе «обыкновенного» М1 построен только MacBook Pro начального уровня, представленный в 2020 году, новинка, по всей видимости, станет его преемником.



Не так давно аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что Apple представит обновлённую модель базового MacBook Pro с чипом М2 в текущем году, однако он предполагал, что устройство будет представлено несколько позже. Гурман считает, что диагональ экрана новинки увеличится с 13 до 14 дюймов, при этом матрица не предложит пользователям высокую частоту обновления, как дисплеи высококлассных 14- и 16-дюймовых Mac Book Pro 2021 года.

(C) 3dnews.