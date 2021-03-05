Apple представит в следующем году iPad Pro с OLED-дисплеем, если слухи верны

5 марта 2021, 11:45

Ожидается, что в этом году Apple переведёт продвинутые планшеты iPad Pro на Mini-LED-матрицы.

Эти панели обеспечивают более высокий уровень яркости и контрастности, чем привычные для «яблочных» планшетов IPS-матрицы Retina. Тем не менее, свежая утечка предполагает, что использование Mini-LED-экранов является лишь ступенькой на пути к переходу на OLED-матрицы.



Источник из цепочки поставок Apple сообщил тайваньскому изданию DigiTimes, что калифорнийская компания выпустит по крайней мере одну модель iPad с OLED-матрицей уже в 2022 году. Примечательно, что эта информация соответствует результатам исследования аналитиков британского банка Barclays, датированного декабрём прошлого года. Они опровергли более ранние слухи о запуске iPad с OLED-дисплеем в конце этого года и сообщили, что такое устройство появится не раньше 2022 года.

Кроме того, по слухам, помимо iPad Pro компания Apple оснастит OLED-экраном как минимум одну модель MacBook. Напомним, что запуск обновлённого семейства iPad Pro ожидается уже в текущем месяце. Предполагается, что новые устройства получат Mini-LED-экраны и обновлённые производительные чипсеты, основанные на Apple A14 или даже M1.

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