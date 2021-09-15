Apple представила новый iPad Mini — увеличенный экран и поддержка 5G

15 сентября 2021, 12:15

Компания Apple представила на новую версию iPad Mini — самого маленького планшета в своём ассортименте.

Устройство получило увеличенный экран, но сохранило прежние габариты, а также приобрело улучшенную камеру и поддержку Apple Pencil.

Теперь планшет оснащён экраном диагональю 8,3 дюйма (в сравнении с 8 дюймов в прошлой версии). Для этого разработчики перенесли датчик Touch ID на боковую панель (в кнопку блокировки) устройства и уменьшило рамки вокруг экрана. Компания также оснастила его технологией True Tone и увеличила яркость до 500 кд/м2.



Что касается производительности, то основой устройства станет новейший чип Apple A15 Bionic, как и в новых iPhone. Apple пообещала рост производительности до 40 % у ЦП и до 80 % у графического процессора по сравнению с прошлым поколением компактного планшета. Новый iPad Mini получит разъём USB Type-C с возможностью подключения других устройств, вроде камер. Также он получил поддержку стандарта связи 5G со скоростью скачивания до 3 Гбит/с и поддержку Apple Pencil второго поколения.

Основная камера оснащена сенсором на 12 Мп, а фронтальная — сверширокоугольным объективом с аналогичным разрешением матрицы. Главным изменением стало добавление функции Center Stage, которая отслеживает положение пользователя и формирует положение кадра в зависимости от его расположения, так чтобы человек всегда оставался в центре.

Стартовая цена планшета составит $499. В продажу поступят две версии от 64 до 256 Гбайт памяти. Устройство станет доступно для предзаказа в ближайшие сутки, а доставки первых планшетов начнутся уже 24 сентября.

(С) 3dnews.