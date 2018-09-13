Презентация iPhone Xr: характеристики новинки от Apple

13 сентября 2018, 0:02

В начале каждой осени, начиная с 2012 года, компания Apple представляет свои последние модели телефонов.

В этом году большинство фанатов яблочных девайсов с нетерпением ожидали 12 числа. Именно в этот день в штаб-квартире компании — театре Стива Джобса в Калифорнии — состоялась презентация трех новейших моделей смартфонов от Apple. Среди них была и первая бюджетная модель под названием iPhone Xr.



Общее характеристики iPhone Xr

Новый смартфон выполнен в алюминиевом корпусе вместо уже привычного нам из нержавеющей стали. Кроме того, его оснастили LCD, а не OLED экраном. Вся "начинка" аппарата скорее напоминает iPhone 8, чем iPhone X.

В основу телефона легла обновленная система на процессоре А12 Bionic выполненная по 7-нм техпроцессу, выпущенная компанией Apple. Данная технология позволяет значительно увеличить время автономной работы телефона при том же аккумуляторе.

В iPhone Xr используются LTE-модемы от Intel. В современных яблочных моделях встречаются модемы от Intel и Qualcomm, но, похоже, что в этом году компания полагается исключительно на Intel.

Разработчики нового Айфона явно сделали ставку на большую доступность аппарата. Появление LCD дисплея, алюминиевого корпуса, меньшее разрешение экрана и одинарная камера и яркие расцветки смартфона — отличительные особенности iPhone Xr, которые положительно сказываются на цене смартфона.

Также все последние телефоны бренда защищены от влаги согласно стандарту IP68. Это сделало их более надежными и удобными для использования. Самое удивительное, что Xr, как и предполагалось, лишилась функции 3D Touch.



Дизайн iPhone Xr

Аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо снова оправдал свое звание лучшего "провидца" и модель действительно получила обновленный дизайн, напоминающий Айфон X. Представленный телефон имеет вытянутую форму с почти полностью безрамочным дисплеем. Его верхняя рамка чуть обрезана по краям, а классическая кнопка "Домой" ушла в небытие. При этом задняя поверхность смартфона стала алюминиевой, а не стеклянной, как у предшественников.

6,1-дюймовый жидкокристаллический дисплей смартфона занял практически всю его лицевую сторону. По информации производителя — компании Japan Display — он во многом превосходит OLED-дисплеи. Полные размеры телефона составили 147,12 х 71,52 мм.

Что касается цвета, то телефон выпущен в нескольких вариациях. Аппарат можно приобрести в белом, сером, голубом, красном и оранжевом цвете. Такая широкая и яркая палитра, вероятно, поможет яблочной продукции завоевать еще больше поклонников.

Компания Apple не изменяет себе в желании сделать свою технику максимально современной, удобной и комфортной. Ниже представлены технические характеристики данного телефона.

· Процессор — А12 от компании TSMC (Тайвань).

· Разрешение экрана — 1792×828.

· Соотношение сторон — 18:9.

· Плотность пикселей — 326.

· Face ID — есть.

· Камера — одинарная, 12 МП.

· Стандарты связи — 3G (WCDMA/UMTS), 2G (EDGE), 4G (LTE).

· Материал корпуса — алюминий.

· Батарея — 2600-2700 mAh.

· Разновидности цвета — белый, серый, голубой, красный, оранжевый.



Цена

Цена iPhone 9 действительно доступнее по сравнению с другими последними яблочными моделями. Она составляет от 749 долларов. К примеру, модель с 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 749 долларов (21 200 гривен). Эти цены актуальны для США, стоимость гаджетов для украинских потребителей станет известна чуть позже.

Аналитики компании прогнозируют, что iPhone Xr станет подлинным хитом продаж. И ожидают, что 50% всех покупок новых телефонов Apple будут приходиться на этот смартфон.