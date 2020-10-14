Главная презентация осени от Apple “Hi, Speed”

14 октября 2020, 19:11

В этом году компания Apple решила потянуть интригу как можно дольше и изрядно потомила всех ожиданием. Но это, наконец, свершилось!

Презентация Apple Keynote 2020 открыла завесу тайны над долгожданными новинками.

К слову, во время этой презентации канал Citrus на Youtube собрал рекордное количество зрителей: 43 тысячи людей одновременно следили за ретрансляцией, и всего 323 тысячи просмотров. Это однозначно рекорд!

Главным акцентом мероприятия стала новая серия смартфонов iPhone 12, в которую вошли iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. И, надо сказать, им есть чем удивить пользователей. Так, базовая модель получила 6,1-дюймовый экран, а самая компактная в линейке модель iPhone 12 mini оснащена 5,4-дюймовым дисплеем. В остальном же характеристики телефонов будут практически идентичны:

· поддержка 5G сетей

· процессор Apple A14 Bionic

· Super Retina XDR экран со сверхвысоким разрешением (2340×1080 пикселей для iPhone 12 mini, 2532×1170 пикселей для iPhone 12)

· новое суперпрочное стекло Ceramic Shild с керамическими нанокристаллами

· система из двух 12 Мп камер: сверхширокоугольной и широкоугольной

· улучшенная беспроводная зарядка с использованием зарядного устройства MagSafe

· поддержка экосистемы аксессуаров MagSafe (чехлы, кармашки и беспроводные зарядки на магнитах)

· 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти

· защита от воды и пыли класса IP68

· 5 свежих цветов: красный, синий, зеленый, белый и черный

Практически все перечисленные особенности будут присущи и флагманам. При этом диагональ экрана iPhone 12 Pro составит 6,1 дюйма (2532×1170 пикселей), а iPhone 12 Pro Max получит 6,7-дюймовый дисплей с невероятным разрешением 2778х1284 пикселей. Также Pro-версии получат более продвинутую начинку. В том числе:

· тройные камеры с 4-кратным оптическим зумом и кинематографическим качеством съемки

· наличие дополнительного сенсора LiDAR для работы с дополненной реальностью

· премиальные материалы и элегантные расцветки: серебристый, графитовый, золотой, "тихоокеанский синий"

· 128, 256 или 512 Гб встроенной памяти

Также Apple представила умную колонку HomePod mini. Она получила новый, впечатляющий дизайн и массу интересных функций, среди которых:

· глубокая интеграция с iPhone и Siri

· более насыщенный и сильный звук

· функция интеркома

· управление аксессуарами умного дома

Эксперты компании Цитрус, крупнейшего авторизованного реселлера Украины, уже озвучили предполагаемые цены на новую линейку "яблочных смартфонов" и умную колонку:

iPhone 12 mini – от 25,499 грн

iPhone 12 – от 29,999 грн

iPhone 12 Pro – от 36,999 грн

iPhone 12 Pro Max – от 39,999 грн

Home Pod mini – от 2 999 грн

По мнению экспертов, предзаказы на представленный товар начнутся уже 16 октября, а полноценно приобрести iPhone 12 и iPhone 12 mini можно будет с 23 октября. А вот Pro-версии придется подождать примерно до начала ноября.

Кроме того, благодаря программе "Цитрус Обмен" вы можете обменять старые телефоны на iPhone 12, и уже в 2020 году стать обладателем новинки от Apple с выгодой до 90%.