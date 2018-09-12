iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr – новые смартфоны Apple

12 сентября 2018, 19:37

Как известно, сегодня компания Apple представит ряд своих новых портативных устройств, среди которых окажутся также и смартфоны.



Всего за пару часов до презентации, благодаря допущенной магазином Apple утечке стали известны некоторые подробности касательно iPhone 2018.

Все новые смартфоны iPhone 2018 будут относиться к X-серии. Их названия - iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.iPhone Xs окажется 5,8-дюймовым терминалом. Аппарат будет доступен в версии с 64 ГБ встроенной памяти, а также 256 ГБ и 512 ГБ.iPhone Xs Max получит те же опции встроенной памяти, но будет обладать 6,5-дюймовым экраном. Кстати, и первая, и вторая новинки будут представлены в серебристом, а также сером и золотистом цветовых решениях корпуса.Третья версия нового iPhone - iPhone Xr. У нее будет 6,1-дюймовый дисплей. Опции встроенной памяти следующие: 64, 128 и 256 ГБ. Цветовые решения – черный, красный, желтый, синий и коралловый.Другие подробности, судя по всему, станут известны уже на презентации.