Apple представила новые флагманские iPhone XS и XS Max

12 сентября 2018, 23:52

В рамках прошедшей в Купертино конференции Apple, компания представила свои новые флагманские смартфоны - iPhone XS и iPhone XS Max.



iPhone XS и iPhone XS Max получили 5,8-дюймовый и 6,5-дюймовый дисплеи соответственно. В основе – матрица Super Retina с плотностью 458 ppi. Разрешение 2436х1125 точек и 2688х1242 точки соответственно.

Основная камера - двойная – модули 12Мп+12Мп. Фронтальная камера – 7Мп.



В качестве аппаратной платформы "под капотом" 7-нм чип A12 Bionic.



Корпус терминала защищен от воды и пыли по стандарту IP68. На практике это значит, что пользователь может "погружать" аппарат на глубину до 2 метров на длительность до 30 минут.



Рамках корпуса выполнена из нержавеющей стали.



Отдельно отмечается поддержка гигабитного LTE и dual-SIM.



iPhone XS и XS Max будут предлагаться, в том числе, в версии с 512 ГБ встроенной памяти.



В продаже новинки окажутся в нескольких цветовых решениях корпуса – сером, серебристом, а также золотистом. Стоимость – от $999 и $1099 соответственно.



Принимать предварительные заказы производитель начнет с 14 сентября. Старт продаж в старанах первой волны – 21 сентября.