12 сентября 2018, 23:52

Apple представила новые флагманские iPhone XS и XS Max

В рамках прошедшей в Купертино конференции Apple, компания представила свои новые флагманские смартфоны - iPhone XS и iPhone XS Max.

iPhone XS и iPhone XS Max получили 5,8-дюймовый и 6,5-дюймовый дисплеи соответственно. В основе – матрица Super Retina с плотностью 458 ppi. Разрешение 2436х1125 точек и 2688х1242 точки соответственно.


Основная камера - двойная – модули 12Мп+12Мп. Фронтальная камера – 7Мп.

В качестве аппаратной платформы "под капотом" 7-нм чип A12 Bionic.

Корпус терминала защищен от воды и пыли по стандарту IP68. На практике это значит, что пользователь может "погружать" аппарат на глубину до 2 метров на длительность до 30 минут.

Рамках корпуса выполнена из нержавеющей стали.

Отдельно отмечается поддержка гигабитного LTE и dual-SIM.

iPhone XS и XS Max будут предлагаться, в том числе, в версии с 512 ГБ встроенной памяти.

В продаже новинки окажутся в нескольких цветовых решениях корпуса – сером, серебристом, а также золотистом. Стоимость – от $999 и $1099 соответственно.

Принимать предварительные заказы производитель начнет с 14 сентября. Старт продаж в старанах первой волны – 21 сентября.


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