Осенние новинки: итоги презентации от Apple

11 сентября 2019, 1:48

Фанаты продуктов компании Apple привыкли к ежегодным обновлениям. Осень 2019 года не стала исключением, 10 сентября бренд представил iPhone 11 и долгожданные Apple Watch 5.

Стоимость новинок привычная – для линейки смартфонов это диапазон в 699-1099$, для умных часов – до 399$ в зависимости от материала корпуса. Гаджеты нового поколения оправдали ожидания и тысячи предзаказов. Старт продаж запланирован на 20 сентября.

Сразу отметим, что линейка включает три модели. Главное внешнее отличие от предшественников – стеклянная задняя панель. У смартфонов немного увеличена толщина – на 0,5 мм. Это сделало их эргономичнее и позволило без риска держать стеклянную панель в руке.

Если не останавливаться на внешних изменениях, важны такие наработки:

- Увеличенная емкость аккумулятора. iPhone 11 Pro Max оснащен аккумулятором на 3900 мАч. Все модели поддерживают функцию беспроводной зарядки и сами могут выступать зарядными устройствами для Qi-совместимых гаджетов.

- Квадратный модуль камеры. Такое нововведение придумано специально для iPhone Pro и Pro Max. У девайсов тройная задняя камера, работающая в режиме широкоугольной съемки с углом озора 120 градуса. Разрешение объективов – 12 Мп.

- Усовершенствованная фронтальная камера. Передняя оптическая система шагнула далеко вперед и теперь снимает с эффектом боке, то есть в портретном режиме. - Разрешение оптики – 12 Мп. Также доступна возможность замедленной съемки с частотой в 120 кадров за секунду.

Память. Для базовой модели, то есть iPhone 11 объем оперативной памяти составит 4 Гб. Более продвинутые модели – Pro и Pro Max насчитывают 6 Гб. Что касается ПЗУ, то здесь самые популярные варианты – 64, 256 и 512 Гб.

- Размер гаджетов – 5.8, 6.1 и 6.5 дюймов. Самым компактным станет Айфон 11 Про.

Обновленные умные часы

Вторая долгожданная новинка – Apple Watch Series 5. Корпус модели разработан в двух вариациях – из титана и из керамики. Титановые часы созданы для активных тренировок и экстремальных видов спорта. Керамический материал более хрупкий и изящный.

Производители поработали над аккумулятором гаджета, теперь автономности батареи хватит на 1,5 суток. Это позволяет в полной мере пользоваться мониторингом сна.

Эпл Вотч 5 предлагают разные варианты циферблатов – от консервативных до ярких абстрактных решений. Пользователи смогут устанавливать понравившийся циферблат под конкретные обстоятельства.