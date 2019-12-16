Названы лучшие смартфоны осени-2019

16 декабря 2019, 9:45

В последний месяц уходящего года принято подбивать итоги лучших гаджетов. Но сперва стоит отметить самые популярные смартфоны осеннего сезона, который был весьма богатым на релизы новых моделей.

Поэтому, если вас не оставляют мысли о смене телефона, этот список поможет существенно сократить время на выбор нового гаджета.

IPHONE 11 PRO

В 2019 году Apple представила сразу три продукта: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Со сменой обозначений iPhone 11 стал последователем iPhone XR, iPhone 11 Pro – iPhone XS и в последствии стал флагманом в 2019 году.

Вышеупомянутый смартфон от Apple впервые использует три модуля камеры и может выдерживать погружение в воду на глубину до 4 метров. Кроме этого, техническая начинка обновилась на более быстрый процессор A13, что позволяет держать заряд батареи намного дольше.

iPhone 11 Pro доступен в четырех цветах: серебряном, темно-зеленом, золотом и космическом сером. Задняя панель – матовая, что более практично в использовании.

SAMSUNG A30S

Компания продолжает обновлять модельный ряд Galaxy, в котором стоит обратить внимание на Galaxy A30s. За довольно невысокую стоимость (в пределах 6-7 тыс. грн) этот смартфон оснащён тремя камерами, необычным дизайном и 6,4-дюймовой Super AMOLED матрицей с качественной цветопередачей и достаточным запасом яркости.

Однако разрешение последней уменьшено с Full HD+ до HD+, что довольно заметно на большом дисплее. На выбор предоставляются модели с размером оперативной памяти (3 или 4 ГБ) и встроенной памяти (32 или 64 ГБ). Важная "приятность" – в смартфоне есть NFC для бесконтактной оплаты.

Galaxy A30s доступен в трех цветах – черная призма, белая призма и зеленая призма.



XIAOMI MI NOTE 10

Это первый в мире смартфон со 108-мегапиксельным датчиком камер. Чем ещё он удивителен, так это объективами: 5-мегапиксельным 5-кратным телеобъективом, 12-мегапиксельным 2-кратным телеобъективом, 20-мегапиксельным ультра-широкоугольным объективом и 2-мегапиксельным макрообъективом.

Фронтальная камера размещена в форме капли по центру верха экрана. Xiaomi Mi Note 10 имеет 6,47-дюймовый AMOLED с разрешением 2340×1080 пикселей и загнутыми краями. Работает на Snapdragon 730G, ёмкость аккумулятора 5260 мАч, т.е. заряда хватит на двое суток. А с функцией быстрой зарядки для полного заряда ему понадобится всего 65 минут.

HUAWEI NOVA 5T

Стильный смартфон сразу же привлекает внимание дизайном задней крышки. Для этого производитель совместил градиент, текстуру и графику, благодаря чему получился голографический узор, состоящий из фразы "nova".

Из функциональных преимуществ Huawei Nova 5T – небольшая толщина корпуса (7,9 мм), средний вес (174 г), а также комфортная и приятная эргономика.

Смартфон оснащён процессором Kirin 980, который отвечает за высокую продуктивность гаджета. Объём памяти – 6/128 ГБ, что, очевидно, не предусматривает слот для карты памяти – только разъёмы для двух сим-карт. В наличие – NFC.

OPPO RENO 2

Достаточно ещё молодой на украинском рынке бренд представил достойного приемника смартфона OPPO Reno в таком же узнаваемом дизайне и фронтальной камерой, которая выдвигается из корпуса под углом.

Однако OPPO Reno 2 оснащен новой аппаратной платформой – Qualcomm Snapdragon 730G, что делает его более мощным и прогрессивным. Камера с четырьмя модулями и пятикратным гибридным зумом. За графику отвечает Adreno 618.

Дисплей смартфона – практически без рамок и занимает 93% площади экрана. Объем "оперативки" – 8 ГБ, емкость накопителя – 256 ГБ. В смартфоне есть 3,5 мм разъем для наушников и модуль NFC.