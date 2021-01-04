В 2020 украинцы накупили безналом на 325 миллиардов

4 января 2021, 10:15

В уходящем 2020 году украинцы оплатили через сеть торговых терминалов ПриватБанка покупок на сумму 325 млрд грн, что на 31% больше, чем по итогам 2019 года (248 млрд грн).

По данным ПриватБанка, количество безналичных оплат картами и бесконтактными гаджетами за год уверенно выросло на 26% - с 1,2 до 1,6 млрд транзакций.



Больше всего покупок в 2020 году украинцы делали перед Святым Николаем 18 декабря 2020 года - в этот день картами было оплачено более 6 миллионов покупок. А самым “транжирным” днем уходящего года стала “черная пятница” 27 ноября, когда за сутки на товары и услуги было потрачено рекордные 1,7 млрд грн.



Самым “тихим” для шоппинга днем года традиционно был 1 января 2020, когда картами было оплачено всего 1,5 миллионов покупок на 257 млн грн.



Больше всего в 2020 украинцы стали тратить на покупку продуктов питания - по итогам года объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах выросли на 48% со 112 до 167 млрд грн.



На 40% больше украинцы стали тратить в аптеках - за год объемы покупок лекарств и медицинских товаров увеличились с 19 до 27 млрд грн. В то же время, на одежду и обувь в 2020 украинцы потратили немного меньше, чем в 2019 - 25 против 25,4 млрд грн.