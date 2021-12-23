ПриватБанк запускає в Україні нову технологію безконтактної оплати за NFC-міткам

23 декабря 2021, 10:45

ПриватБанк повідомив про початок робіт по запуску в Україні принципово нової технології безконтактної оплати смартфонами за NFC-мітками.

Ця технологія на сьогодні - найпростіший і найдоступніший для бізнесу спосіб приймати безконтактні платежі. Вона розроблена для підприємців та невеликих торгових точок, підприємств громадського харчування та дозволяє оплачувати покупки та послуги в один клік за допомогою смартфона.

Для підключення сервісу підприємцям та торговим точкам достатньо оформити онлайн заявку в банку та отримати комплект спеціальних NFC-міток, які можна наклеїти у зручному для оплати місці.

Процес оплати за NFC-міткою гранично простий і зручний - покупцю достатньо прикласти свій смартфон з NFC до спеціальної платіжної "мітки", розташованої на касі або безпосередньо точці обслуговування (наприклад столику в кафе), і завершити платіж через Приват24.

Як повідомили у банку, з 21 грудня 2021 року новий сервіс запущений у тестовому режимі та проходить “бойове” тестування у торгових точках та підприємствах громадського харчування у Києві та інших регіонах України. Після завершення бета тестування сервісу підключити оплату NFC-міткам зможуть усі клієнти послуги еквайрингу через особистий кабінет сервісу або “Приват24 для бізнесу”.