Заливка бетонних сходів ціна в Україні

26 мая 2025, 9:05

Вартість заливки бетонних сходів в Україні залежить від багатьох факторів, включаючи складність конструкції, обсяг робіт, регіон, а також ціни на матеріали та послуги конкретних виконавців. Наразі (травень 2025 року) можна виділити наступні орієнтовні ціни.

1. Вартість роботи (заливка)

Заливка бетонних сходів ціна разом з матеріалами може складати від 1500 грн за сходинку (для сходинки шириною в метр). Вартість може значно зростати залежно від складності проекту.

Деякі компанії вказують ціну від 1265 грн за метр погонний. Для готових бетонних сходів їх виготовлення може коштувати від 23000 грн за штуку.

Розцінки дещо відрізняються в різних містах. Так, у Києві пристрій опалубки залізобетонних сходів (ступінь) обійдеться від 220 грн/ступінь, у той же час заливка бетону може коштувати від 3000 грн за куб.

У свою чергу у Львові виготовлення бетонних сходів кошьує від 1500 грн/сходинку, а пристрій опалубки залізобетонних сходів - від 220 грн/ступінь. У Одесі монолітні ступені - від 1150 до 2300 грн/м.пог., а в Дніпрі сходи коштують від 1200 грн/шт.

2. Вартість матеріалів

Для сходів зазвичай використовують бетон марок В15 (М200), В20 (М250) або В25 (М350). Орієнтовні ціни за м³:

Бетон В15 (М200): 3300-3500 грн/м³

Бетон В20 (М250): 3500-3700 грн/м³

Бетон В25 (М350): 3700-3950 грн/м³

Ціна арматури залежить від діаметра та типу. Орієнтовно за тонну арматура коштує близько 34000-38000 грн. За кілограм - від 35 до 75 грн, залежно від діаметру.

Вартість виготовлення та встановлення опалубки може складати від 165 грн/м² до 370 грн/м² для фундаменту. Для сходів ціна може бути вищою через складність форми. Також можлива оренда опалубки.

Додаткові матеріали: Пісок, щебінь, в'язальний дріт, фіксатори арматури, плівка, демпферна стрічка тощо.

Фактори, що впливають на ціну

Конфігурація сходів: Прямі, поворотні, гвинтові сходи, сходи з забіжними сходинками матимуть різну складність виготовлення опалубки та армування, що вплине на загальну вартість.

Кількість сходинок та висота підйому.

Обсяг робіт: При великих обсягах робіт деякі компанії можуть надавати знижки.

Доступність об'єкта: Складність під'їзду техніки та доставки матеріалів може вплинути на ціну.

Необхідність додаткових робіт: Підготовка основи, гідроізоляція, утеплення, чистове оздоблення тощо.

Вибір виконавця: Ціни можуть значно відрізнятися у різних бригад та будівельних компаній.

Для отримання точної ціни на заливку бетонних сходів, рекомендується звернутися до кількох будівельних компаній або приватних майстрів у вашому регіоні для складання індивідуального кошторису, враховуючи всі деталі вашого проекту.