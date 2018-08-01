Более половины международных переводов в Украину идет через ПриватБанк

1 августа 2018, 10:15

Из 1,2 млрд долларов США, которые, по данным НБУ, получили украинцы из-за границы в течение первого полугодия 2018 года, 628 млн долларов США было выплачено через онлайн-сервисы и кассы ПриватБанка.

По данным банка, с начала 2018 года более 70% клиентов получали международные переводы в дистанционных каналах без посещения отделений банка.

По данным статистики ПриватБанка, в пятерку «стран-доноров», откуда с начала 2018 года поступило больше всего денежных переводов в Украину, вошли США, Израиль, Италия, Польша и Россия.Также почти 55% переводов за границу украинцы отправляют с помощью сервисов ПриватБанка. Так, по данным НБУ, в течение 2018 года за пределы Украины было отправлено 140 млн долларов США (в экв.), из них через ПриватБанк было переведено 77 млн долларов США. В пятерку стран, куда через ПриватБанк с начала 2018 года больше всего отправлено переводов, вошли страны бывшего СССР и Китай.