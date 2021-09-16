Vodafone приветствует в своей сети подарками: 10ГБ и 1000 минут ежемесячно

16 сентября 2021, 11:15

Vodafone приветствует в своей сети подарками. Клиенты, которые воспользовались услугой «Перенос абонентского номера» и выбрали для перехода сеть Vodafone, до конца года будут ежемесячно получать подарки.

С 15 сентября Vodafone Украина ежемесячно и до конца года будет дарить 10ГБ и 1000 минут абонентам, перешли в сеть Vodafone с помощью услуги «Перенос абонентского номера».Чтобы получить подарок, нужно воспользоваться услугой «Перенос абонентского номера» в период с 15.09 до 31.12.3021.Новый клиент предоплаченной формы обслуживания, перешедший в сеть Vodafone, получит 1000 минут и 10 Гб сразу после оплаты месячного пакета услуг.Контрактные клиенты будут получать 1000 минут 1-го числа каждого следующего месяца при условии отсутствия блокировки, а 10ГБ на 30 дней – с момента фактического подключения каждый месяц при отсутствии блокировки.1000 подарочных минут можно использовать для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети. 10 подарочных гигабайт действуют 30 дней с момента подключения.