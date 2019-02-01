Vodafone подготовился к тестированию MNP

1 февраля 2019, 9:45

Vodafone Украина сообщает о готовности к проведению межоператорского тестирования в рамках подготовки к внедрению услуги переноса номера – MNP.

Компания заранее подготовила собственную локальную базу данных и готова приступить к тестированию взаимодействия с Централизованной базой данных совместно с другими операторами и администратором. Старт тестирования назначен на 4.02.2019.



Услуга переноса абонентских номеров будет запущена в коммерческую эксплуатацию 1.05.2019. Услуга позволит абонентам других операторов стать клиентом Vodafone без необходимости менять свой номер.



Для любого абонента другого украинского мобильного оператора, который хочет пользоваться услугами Vodafone и при этом желает сохранить свой существующий номер с кодом.



Абонент любого другого украинского оператора сможет после 1 мая 2019 обратиться в центр обслуживания Vodafone и подать заявление о желании использовать свой номер с кодом и при этом пользоваться тарифами и услугами Vodafone. В течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявления номер уже будет обслуживаться в сети Vodafone. Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. По желанию абонент может сам определить удобный для себя день и время перехода.



Абонент любого тарифа другого оператора сможет стать клиентом Vodafone

Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован в своего оператора. Контрактным абонентам этого делать не нужно. А для абонента подписки, который захочет перенести свой номер с кодом в сеть Vodafone, нужно зарегистрироваться или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Подробные условия регистрации, пожалуйста, уточняйте у своего оператора.



Пока стоимость услуги не определена. Ожидается, что услуга будет бесплатной.



Абоненты не будут путаться, в чью сеть они звонят - перед соединением абонент получит информацию о том, что звонит на перенесенный номер.



Как часто можно будет менять оператора

Не чаще, чем 1 раз в 30 дней.

