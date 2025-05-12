Vodafone спростив перенесення номера завдяки інтеграції з Дією

12 мая 2025, 19:15

Vodafone Україна впровадив ідентифікацію особи через застосунок Дія для користувачів, які хочуть перейти до мережі Vodafone зі збереженням свого номера.



Тепер процес перенесення став ще простішим та швидшим. За допомогою шерингу документів через Дію абоненти можуть підтвердити свою особу онлайн — без паперових документів та без відвідування магазину.

Послуга безкоштовна. Номер телефону, включно з кодом оператора, зберігається, тому абонент залишається на зв’язку: не потрібно повторно входити в застосунки, змінювати налаштування чи сповіщати контакти.Як перенести номер до Vodafone:1. Перейдіть на сайт www.vodafone.ua/mnp2. Заповніть коротку заявку на перенесення номера3. У способі ідентифікації оберіть Дію та надайте копію паспорта — ID-картки або закордонного4. Поверніться на сайт Vodafone — система автоматично заповнить даніПісля підтвердження заявки абонент збереже свій номер, а з переходом до Vodafone отримає доступ до якісного зв’язку і цікавих тарифних пропозицій.