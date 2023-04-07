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7 апреля 2023, 8:45
Apple планує "вихід" з Китаю
Apple шукає нові країни для перенесення виробництва за межі Китаю – Bloomberg.
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