Нові санкції ЄС проти Росії cтосуватимуться армії та технологій, — Bloomberg

9 февраля 2024, 8:15

Згідно з документами, які бачив Bloomberg, обмеження торкнуться осіб та фірм, пов'язаних з виробництвом зброї та постачанням ключових технологій та електроніки, які російські оборонні компанії використовують для створення озброєнь.

Пропозиції, які потребують підтримки всіх країн-членів перед їх прийняттям, також будуть спрямовані на судноплавні компанії, які забезпечували транспорт та логістику для перевезення боєприпасів з Північної Кореї до Росії. Агентство нагадує, що Північна Корея надала Росії сотні тисяч артилерійських снарядів.