Центробанк РФ стрімко розпродає золоті резерви, - Bloomberg

22 мая 2026, 10:45

З початку року Банк Росії продав майже 28 тонн золота на суму близько $4,3 млрд. Це найбільше скорочення золотих запасів країни з 2002 року.

Станом на 1 травня російські резерви знизилися до 2298 тонн, що є мінімумом з початку повномасштабного вторгнення в Україну.Bloomberg зазначає, що Центробанк почав зменшувати золоті запаси ще минулого року, щоб покрити дефіцит бюджету на тлі падіння доходів від нафти і газу та підтримати курс рубля.Раніше Росія була одним з найбільших покупців золота у світі, скуповуючи майже всю внутрішню видобуту кількість.