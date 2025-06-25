Vodafone спростив перенесення номера

25 июня 2025, 8:15

Vodafone Україна впровадив нову функцію на сайті www.vodafone/mnp, яка дозволяє абонентам переносити свій номер до мережі Vodafone повністю онлайн – без відвідування магазину та без дзвінків до контакт-центру.

Процес став ще простішим: під час подачі заявки на сайті абонент може одразу ввести номер нової SIM-картки Vodafone або eSIM, на яку буде здійснено перенесення. Якщо SIM з’явилася пізніше ¬– не проблема: її можна додати в розділі «Перевірити статус заявки». Щойно номер буде перенесено й прийде SMS, достатньо вставити SIM у телефон або активувати eSIM – і вже можна користуватись своїм звичним номером у мережі Vodafone.



Гнучкість у виборі SIM-картки

Абонент може заздалегідь придбати SIM-картку у зручний спосіб: в інтернет-магазині Vodafone, у фірмових магазинах, у партнерських торговельних мережах або ж скористатися eSIM. Важливо, щоб SIM-картка була новою і ще не активованою.

