Mobile ID от Vodafone обеспечивает доступ к порталу "Дія"

7 апреля 2020, 13:15

Клиентам Vodafone Украина теперь достаточно иметь Mobile ID для того чтобы пользоваться государственными онлайн-услугами на портале «Дія».

В данный момент государственный портал «Дія» предоставляет 27 электронных услуг для бизнеса и частных лиц. Например, открыть предприятие, оформить лицензию, получить выписку из реестра, оформить помощь при рождении ребенка или декретные выплаты – эти и другие услуги можно, не выходя из дома, заказать на Портале при помощи Mobile ID. Для это необходимо зарегистрироваться на портале «Дія» и в личном кабинете выбрать способ авторизации через государственную систему электронной идентификации id.gov.ua, которая предлагает несколько способов авторизации, в том числе и при помощи технологии Mobile ID.«Сегодня, когда вся страна учится жить и работать удаленно, применение Mobile ID как никогда актуально. Хорошо, что появляется всё больше электронных сервисов, которые способны упростить нашу жизнь и взаимодействие с государством. А в случае с Mobile ID, речь идет не только о более удобном способе получения государственных сервисов, но и о наиболее безопасном. Ведь Mobile ID обеспечивает самый высокий уровень безопасности личных данных из всех технологий идентификации, существующих в Украине. А это один из главных фильтров, который должен учитываться при передаче информации в онлайн среде», – отметил Николай Тракнов, начальник департамента цифровых решений и платформ Vodafone Украина.