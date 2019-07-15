Абоненты Vodafone могут пользоваться электронным кабинетом налогоплательщика

15 июля 2019, 15:45

Теперь для доступа к личному электронному кабинету на сайте Государственной фискальной службы Украины (ГФС) достаточно иметь смартфон и услугу Mobile ID от Vodafone.

Это стало возможным благодаря подключению ГФС к системе идентификации id.gov.ua, которая использует технологию Mobile ID для обеспечения доступа к государственным электронным услугам.



Электронным кабинетом налогоплательщика ГФС ежедневно пользуются более 100 тыс. украинцев. Всего пользователей данной услуги – более 9,5 млн. Кабинет налогоплательщика включает в себя открытую часть, где можно пользоваться рядом сервисов без необходимости идентификации пользователя, и личный кабинет, пользование которым требует электронной идентификации личности. В кабинете можно работать с индивидуальным налоговым календарем, создавать запросы, переписку с органами ГФС, регистрировать налоговые накладные и многое другое – всего 55 сервисов.



Интеграция Mobile ID позволяет значительно упростить и ускорить процессы взаимодействия с ГФС, обеспечив функцию электронной идентификации личности и услугу квалифицированной электронной подписи (КЭП), которая является юридически значимым аналогом личной подписи владельца. Эта технология позволяет заменить связку логин-пароль в любой электронной системе, в которую она интегрирована, а значит пользователю не нужно придумывать и запоминать новые логины и пароли. Все действия, в том числе, электронная подпись, выполняются в мобильном телефоне или смартфоне, то есть, пользователи Mobile ID не привязаны к стационарному рабочему месту, как в случае с КЭП, записанной на флешке.



Кроме высокого уровня мобильности и удобства, одним из главных преимуществ Mobile ID услуг является безопасность личных данных. Для этого Vodafone Украина использует двухфакторную аутентификацию – один из самых безопасных в мире методов аутентификации.



Перечень государственных электронных услуг и других сервисов, оказание которых предусматривает идентификацию пользователя, расширяется ежедневно. Среди них государственные реестры и электронные кабинеты, банковские сервисы, электронные платформы медицинских услуг, различные системы электронного документооборота. Поэтому сфера применения Mobile ID постоянно растет.

Подробнее о подключении Mobile ID:



Для подключения Mobile ID услуг необходимо приобрести специальную SIM-карту с поддержкой технологии Mobile ID и пройти процедуру регистрации и генерации ключей. Это можно сделать в Business Hub Vodafone по адресу: г. Киев, ул. Генерала Алмазова 2; г. Харьков, ул. Багалия, 18; во Львове по адресу ул. В.Ивасюка 3;

в Одессе – ул. Пушкинская 51; в Днепре – ул. Антоновича 22/1. Подключить услугу можно как на действующий абонентский номер, так и на дополнительный. При этом клиенту не нужно посещать аккредитованный центр сертификации ключей – вся процедура организована по принципу «единого окна» в офисе Vodafone.



Стоимость SIM-карты с поддержкой технологии Mobile ID составляет 100 грн. Подключение услуги КЭП сроком на 1 год – 150 грн. Абонентская плата составляет 15 грн. в месяц.

