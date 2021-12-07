Киевстар предлагает бизнес-клиентам сервис DEPOSITSIGN

7 декабря 2021, 11:45

Сервис разработан одноименной компанией DepositSign и теперь предоставляется при поддержке Киевстар. Он позволяет абонентам оператора создавать ключи квалифицированной электронной подписи (КЭП) и сохранять их в облачной среде.

КЭП DEPOSITSIGN доступна пользователям везде, где есть интернет, через соответствующее мобильное приложение для IOS и Android. Она соответствует всем требованиям действующего законодательства в сфере электронных доверительных услуг и защиты информации, имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись.

DEPOSITSIGN позволяет:

• генерировать личные ключи через кабинет пользователя DEPOSITSIGN;

• создавать КЭП через мобильное приложение;

• осуществлять электронную идентификацию с использованием сервиса DEPOSITSIGN;

• получить электронную печать для ПРРО без физического присутствия пользователя;

• легко подавать электронную налоговую отчетность;

• интегрировать КЭП с информационными системами компаний благодаря АРІ;

• пользоваться ключами без риска их повреждения или потери.



DEPOSITSIGN доступен для использования в государственных и частных электронных сервисах физическими, юридическими лицами и частными предпринимателями. Если компания не имеет прямой интеграции, каждый пользователь может самостоятельно сгенерировать файловый ключ с использованием личного кабинета DepositSign.

Сервис имеет интуитивно понятный интерфейс приложений. Сгенерированные в нем ключи хранятся в облачной среде, что предотвращает их повреждение или утерю. А двухфакторная аутентификация делает невозможным использование личных ключей подписантов третьими лицами.



Чтобы начать работу с DEPOSITSIGN необходимо:

1. Заполнить форму на официальном сайте Киевстар, чтобы получить звонок от менеджера и пошаговую инструкцию, как подключить услугу.

2. Пройти идентификацию в одном из пунктов обслуживания DEPOSITSIGN, имея при себе нужные документы. При необходимости специалисты могут провести идентификацию в офисе заказчика.

