Киевстар предлагает бизнес-клиентам сервис DEPOSITSIGN

Сервис разработан одноименной компанией DepositSign и теперь предоставляется при поддержке Киевстар. Он позволяет абонентам оператора создавать ключи квалифицированной электронной подписи (КЭП) и сохранять их в облачной среде.
КЭП DEPOSITSIGN доступна пользователям везде, где есть интернет, через соответствующее мобильное приложение для IOS и Android. Она соответствует всем требованиям действующего законодательства в сфере электронных доверительных услуг и защиты информации, имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись.
DEPOSITSIGN позволяет:
• генерировать личные ключи через кабинет пользователя DEPOSITSIGN;
• создавать КЭП через мобильное приложение;
• осуществлять электронную идентификацию с использованием сервиса DEPOSITSIGN;
• получить электронную печать для ПРРО без физического присутствия пользователя;
• легко подавать электронную налоговую отчетность;
• интегрировать КЭП с информационными системами компаний благодаря АРІ;
• пользоваться ключами без риска их повреждения или потери.
DEPOSITSIGN доступен для использования в государственных и частных электронных сервисах физическими, юридическими лицами и частными предпринимателями. Если компания не имеет прямой интеграции, каждый пользователь может самостоятельно сгенерировать файловый ключ с использованием личного кабинета DepositSign.
Сервис имеет интуитивно понятный интерфейс приложений. Сгенерированные в нем ключи хранятся в облачной среде, что предотвращает их повреждение или утерю. А двухфакторная аутентификация делает невозможным использование личных ключей подписантов третьими лицами.
Чтобы начать работу с DEPOSITSIGN необходимо:
1. Заполнить форму на официальном сайте Киевстар, чтобы получить звонок от менеджера и пошаговую инструкцию, как подключить услугу.
2. Пройти идентификацию в одном из пунктов обслуживания DEPOSITSIGN, имея при себе нужные документы. При необходимости специалисты могут провести идентификацию в офисе заказчика.