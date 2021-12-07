7 декабря 2021, 11:45

Киевстар предлагает бизнес-клиентам сервис DEPOSITSIGN

Сервис разработан одноименной компанией DepositSign и теперь предоставляется при поддержке Киевстар. Он позволяет абонентам оператора создавать ключи квалифицированной электронной подписи (КЭП) и сохранять их в облачной среде.

КЭП DEPOSITSIGN доступна пользователям везде, где есть интернет, через соответствующее мобильное приложение для IOS и Android. Она соответствует всем требованиям действующего законодательства в сфере электронных доверительных услуг и защиты информации, имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись.
DEPOSITSIGN позволяет:

•    генерировать личные ключи через кабинет пользователя DEPOSITSIGN;
•    создавать КЭП через мобильное приложение;
•    осуществлять электронную идентификацию с использованием сервиса DEPOSITSIGN;
•    получить электронную печать для ПРРО без физического присутствия пользователя;
•    легко подавать электронную налоговую отчетность;
•    интегрировать КЭП с информационными системами компаний благодаря АРІ;
•    пользоваться ключами без риска их повреждения или потери.

DEPOSITSIGN доступен для использования в государственных и частных электронных сервисах физическими, юридическими лицами и частными предпринимателями. Если компания не имеет прямой интеграции, каждый пользователь может самостоятельно сгенерировать файловый ключ с использованием личного кабинета DepositSign.
Сервис имеет интуитивно понятный интерфейс приложений. Сгенерированные в нем ключи хранятся в облачной среде, что предотвращает их повреждение или утерю. А двухфакторная аутентификация делает невозможным использование личных ключей подписантов третьими лицами.

Чтобы начать работу с DEPOSITSIGN необходимо:

1.    Заполнить форму на официальном сайте Киевстар, чтобы получить звонок от менеджера и пошаговую инструкцию, как подключить услугу.
2.    Пройти идентификацию в одном из пунктов обслуживания DEPOSITSIGN, имея при себе нужные документы. При необходимости специалисты могут провести идентификацию в офисе заказчика.


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