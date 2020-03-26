Киевстар переходит на онлайн-подписание документов с бизнесом

26 марта 2020, 12:45

Теперь со всеми корпоративными клиентами Киевстар подписывает договоры на предоставление телекоммуникационных услуг и других сервисов, а также связанных с этим документов (приложений, заказов, меморандумов и т.д.) с помощью КЭП – квалифицированной электронной подписи и Mobile ID.



Работа с документами проходит в системе электронного документооборота Star.Docs подключиться и пользоваться которой во время карантина можно на акционных условиях: до 30 апреля 2020 года за подписание неограниченного количества электронных документов плата за пользование услугой или другие платежи не начисляются. Система Star.Docs доступна для абонентов любого телеком-оператора и может использоваться как для взаимодействия с Киевстар, так и для документооборота с другими контрагентами или внутри компаний.



«Мы понимаем потребность компаний в условиях карантина работать в режиме удаленного офиса. И со своей стороны предоставляем для этого множество возможностей – предлагаем сервисы для удаленной работы сотрудников, подключаем их без оплаты за пользование услугами до конца карантина, переводим собственные бизнес-процессы в онлайн, – говорит Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Сейчас мы полностью переходим на подписание документов с бизнес-клиентами в системе Star.Docs с помощью КЭП и Mobile ID. Преимущества такого взаимодействия оценили уже более 1300 клиентов Киевстар».



Преимущества Star.Docs: система позволяет совместно работать с документами, создавать, редактировать, комментировать и согласовывать их дистанционно, а также оперативно подписывать с помощью кликов и Mobile ID. Для хранения документов используются облачные хранилища, в которых все документы систематизируются в электронных реестрах и доступны 24/7 с одновременным обеспечением защиты данных в соответствии с требованиями законодательства.

Получить больше информации о возможностях Star.Docs, а также инструментах для удаленной работы большого, среднего или малого бизнеса и заказать индивидуальную консультацию или услугу можно на официальном сайте Киевстар. Компания предлагает инструменты по наиболее распространенными запросами: удаленные рабочие места для сотрудников; коммуникации с клиентами онлайн; бесперебойная работа IT-систем компании; организация документооборота; онлайн совещания, конференции и обучение.

Кроме того напоминаем, что для всех новых корпоративных клиентов Киевстар действует акция «Бизнес-старт», которая предусматривает выгодные условия пользования бизнес-тарифами компании: -50% на абонплату в выбранном тарифном плане в течение полугода с момента подключения.