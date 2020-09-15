Киевстар стал "Компанией года" в мобильной связи

15 сентября 2020, 12:45

Благодаря вкладу оператора в развитие новых технологий, созданию решений для удаленной работы, помощи людям старшего возраста осваивать тонкости интернета, жюри конкурса Telecom Ukraine 2020 назвало Киевстар «Компанией года» в мобильной связи, и присудило награды в ряде других номинаций.



В период с сентября 2019 по август 2020 Киевстар увеличил вдвое территорию покрытия сети 4G, до пятнадцати тысяч населенных пунктов. Сеть мобильной связи Киевстар – крупнейшая в Украине, в ней более 30 тысяч базовых станций, из них свыше 12 тысяч работают на частотах для 4G. Для развития новых технологий оператор инвестировал в 2019 году и первой половине 2020 года свыше 8,2 млрд грн.

Компания оказала существенное влияние на ускорение развития в Украине технологии LTE посредством рефарминга частот 900 МГц. Для этого Киевстар освободил часть спектра в данном диапазоне, вернув его государству. В результате телеком регулятор смог перераспределить дополнительный спектр между другими участниками рынка, чтобы они могли развивать 4G/LTE. Работа Киевстар по развитию в Украине новых технологий отмечена сразу двумя высшими наградами конкурса: «Компания года 2020» и «Решение года для массового рынка». Последнюю награду Киевстар разделил с двумя другими крупнейшими мобильными операторами, которые также активно строят сети 4G.

Жюри конкурса Telecom Ukraine 2020 отметило наградами и другие достижения Киевстар. Так, первую премию конкурса в номинации «Решения года для бизнеса» получило комплексное предложение «Офис там, где вы», которое предлагает компаниям доступ ко всем рабочим процессам без “привязки” к физическому офису – со смартфонов, планшетов и других гаджетов. Это подборка из наиболее востребованных современных и инновационных решений для быстрого перехода компаний на удаленную работу. Часть этих решений – уникальна за счет интеграции IT- и телеком-технологий. Комплекс «Офис там, где вы», в частности, помогает настроить удаленные рабочие места сотрудников и обеспечить коммуникацию между ними и клиентами, организовать бесперебойный доступ к IT-системам компаний (сервисы Microsoft Office 365 и StarTeams, Виртуальная мобильная АТС, облачные решения), использовать электронный документооборот (Star.Docs), подписывать документы онлайн прямо с телефона (Mobile ID), проводить встречи, обучение, совещания в дистанционном режиме и др. Большинство таких сервисов от Киевстар во время строгого карантина можно было подключить и использовать бесплатно.

Во время действия ограничений на физические контакты из-за COVID– 19, для многих компаний эти услуги стали подспорьем для сохранения бизнеса и рабочих мест. Так, только за первые 2 месяца карантина количество подключений решений для организации удаленных рабочих мест выросло на 1330%, Виртуальной мобильной АТС - на 217%, а сервиса для электронного документооборота Star.Docs – на 489%.

В номинации «Корпоративная социальная ответственность» жюри Telecom Ukraine отметило проект Киевстар «Смартфон для родителей» - серия практических занятий по работе в интернете для людей старшего возраста. Данный проект помогает старшему поколению интегрироваться в окружающий мир, почувствовать себя важными и не одинокими. Многие люди благодаря этому проекту стали больше общаться с родными, нашли для себя новое хобби, начали новый бизнес.

Telecom Ukraine – масштабное событие в области телекоммуникаций, медиа и контента, которое объединяет профильные ассоциации, общественные организации, представителей национальных регуляторов и власти, отечественные и зарубежные предприятия. Одна из задач конкурса – выявить лучшие практики в отрасли телекоммуникаций, сделать максимально доступным передовой опыт в этой сфере.