MERLION представил комплекс эффективных решений для удаленной работы

Компания предлагает партнерам набор программных решений, который позволит работодателям быстро и качественно перевести сотрудников на удаленную работу.
В текущих условиях возможность оперативного перевода сотрудников на удаленную работу с соблюдением всех стандартов по защите корпоративной информации является единственным способом обеспечения непрерывности и безопасности функционирования бизнеса. Далеко не все российские компании имеют подготовленную для этого ИТ-инфраструктуру.
Набор ИТ-решений от MERLION включает в себя все необходимые продукты и инструменты для того, чтобы организации могли избежать или минимизировать потери от перевода сотрудников в дистанционный формат взаимодействия. Среди них:
Организация удаленного доступа
Инструменты удаленной технической поддержки
Информационная защиты инфраструктуры компании и персональных устройств сотрудников
Средства двухфакторной аутентификации
Системы шифрования и разграничения данных и прав
Цифровое рабочее место для эффективной работы удаленных команд
Средства коммуникации: почта, мессенджеры, видеосвязь
Все решения хорошо зарекомендовали себя и разработаны ведущими мировыми и российскими вендорами: Business Ecosystems, ESET, CommuniGate, Microsoft, ZEXTRAS, Аладдин Р.Д, КОД Безопасности.
Также MERLION готов оказать помощь своим партнерам в подборе конкретного решения и предоставить информацию о новых продуктах по запросу.
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