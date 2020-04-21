21 апреля 2020, 14:45

MERLION представил комплекс эффективных решений для удаленной работы

Компания предлагает партнерам набор программных решений, который позволит работодателям быстро и качественно перевести сотрудников на удаленную работу.



В текущих условиях возможность оперативного перевода сотрудников на удаленную работу с соблюдением всех стандартов по защите корпоративной информации является единственным способом обеспечения непрерывности и безопасности функционирования бизнеса. Далеко не все российские компании имеют подготовленную для этого ИТ-инфраструктуру.



Набор ИТ-решений от MERLION включает в себя все необходимые продукты и инструменты для того, чтобы организации могли избежать или минимизировать потери от перевода сотрудников в дистанционный формат взаимодействия. Среди них:



Организация удаленного доступа

Инструменты удаленной технической поддержки

Информационная защиты инфраструктуры компании и персональных устройств сотрудников

Средства двухфакторной аутентификации

Системы шифрования и разграничения данных и прав

Цифровое рабочее место для эффективной работы удаленных команд

Средства коммуникации: почта, мессенджеры, видеосвязь



Все решения хорошо зарекомендовали себя и разработаны ведущими мировыми и российскими вендорами: Business Ecosystems, ESET, CommuniGate, Microsoft, ZEXTRAS, Аладдин Р.Д, КОД Безопасности.



Также MERLION готов оказать помощь своим партнерам в подборе конкретного решения и предоставить информацию о новых продуктах по запросу.

