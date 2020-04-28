Как в будущем изменится отношение к удаленной работе — исследование Lenovo

28 апреля 2020, 13:15

77% работников в мире считают, что компании в дальнейшем сохранят лояльность к удаленной работе и даже будут поощрять гибкий график.

Эти и другие данные компания Lenovo представила в исследовании, посвященном последствиям длительного перехода на удаленный режим работы.

Исследование провели в середине марта в США, Германии, Италии, Китае и Японии. Значительная часть компаний находилась в поиске и продолжает искать способы налаживания командной работы онлайн. Именно поэтому большинство участников исследования считает, что современные условия работы приведут к более длительным глобальным изменениям в организации труда.

С 2005 года количество людей в мире, которые работают удаленно, увеличилось на 159% и продолжает расти. Более того, работники преимущественно чувствуют себя более продуктивными дома — об этом говорят 61% участников исследования Lenovo. Они также верят, что работодатели и в дальнейшем будут инвестировать в это направление, в частности наладят соответствующее техническое обеспечение и будут использовать облачные сервисы.

Согласно данным исследования, еще в начале марта 87% работников со всего мира были готовы работать удаленно, хотя на тот момент этого требовали лишь 26% работодателей.

Украинцы, которые с середины марта работают дистанционно, согласно данным опроса Lenovo в Украине, привыкают к техническим особенностям такой организации труда. Так, например, 75% участников опроса используют для онлайн-конференций ноутбук или ПК, другие имеют все необходимое на смартфоне. Почти у половины во время важного созвона в кадр попадали родственники, а у 38% участников опроса — домашние питомцы. Кроме того, многим приходится бороться с вызовами видеосвязи. 62% участников опроса Lenovo в Украине для созвона убирают беспорядок на заднем фоне, 21% — пришлось срочно убрать наклейку, которая закрывала веб-камеру.