Для 71% сотрудников ПК остается основным рабочим инструментом – Lenovo

29 января 2020, 12:15

Данные исследования компании Lenovo свидетельствуют, что 71% сотрудников малого и среднего бизнеса (МСБ) до сих пор использует настольный компьютер как основной рабочий инструмент.

40% сотрудников не удовлетворены рабочей средой из-за несовершенного технического оборудования, отсутствия карьерного роста и гибкого графика работы.38% опрошенных отвлекаются от работы в первую очередь по техническим причинам: из-за медленной передачи файлов и длительной загрузки программ. Более 40% – не имеют основных устройств для удаленной работы, таких как ноутбук или планшет. Ведь настольный компьютер до сих пор остается базовым рабочим местом для большинства сотрудников (71%). Как следствие, это не позволяет быть мобильным, работать за пределами офиса и удаленно реализовывать совместные с коллегами проекты. До сих пор у большинства сотрудников (74%) нет доступа к облачным хранилищам и нет возможности выбирать технологии, наиболее эффективные для выполнения их задач.

Учитывая результаты исследования, Lenovo предлагает руководителям МСБ прислушиваться к работникам относительно покупки новой техники, поскольку сейчас это практикуют лишь 10% компаний. Самое главное инвестировать в мобильные и портативные устройства: ноутбуки, смартфоны, планшеты-трансформеры, "умные" решения для офиса, а также технологии дополненной и виртуальной реальности. Благодаря этому сотрудники смогут выполнять задачи в любом месте и в удобное для них время, а также наладить баланс между работой и личной жизнью. Работникам, которые принимают решения относительно технического обеспечения, следует построить эффективную стратегию по обновлению устройств. Таким образом, рабочие места будут оборудованы техникой, которая отвечает потребностям персонала.

Исследование показывает, что треть компаний (30%) будут покупать больше "умных" устройств для конференц-залов, что наладит сотрудничество между коллегами. Однако руководители технических отделов часто сталкиваются с трудностями в процессе обновления рабочих устройств. 45% опрошенных жалуются на нехватку финансовых средств, 32% – указывают на недостаток информации от поставщиков оборудования, что затрудняет дифференциацию новых продуктов. 42% ИT-отделов признают проблему в самой команде, которая не обладает достаточным багажом знаний и не имеет надлежащего оборудования, чтобы решать текущие задачи с имеющимися устройствами.

«Компании МСБ впервые ввели известную ныне идею мобильной рабочей силы. Этот принцип – наилучший среди возможных с целью усовершенствовать опыт сотрудников при помощи гибких технологий. Хотя финансовый стимул важен для привлечения и удержания персонала, малому и среднему бизнесу следует быть готовым инвестировать в инновационные инструменты и технологии ? мобильные, гибкие и всеохватывающие», ? комментирует Дилип Бхатия (Dilip Bhatia), вице-президент по глобальному маркетингу, опыту пользователей и клиентов Lenovo.