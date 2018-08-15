Lenovo представляет новые мобильные рабочие станции ThinkPad P1 и ThinkPad P72

15 августа 2018, 12:15

Lenovo ThinkPad P1 — ультракомпактный ноутбук с диагональю экрана 15,6 дюйма, построенный на базе процессоров 8-го поколения Intel Xeon и Core (до Core i9) с тактовой частотой до 4,6 ГГц.

За обработку графики отвечают видеокарты NVIDIA Quadro P1000 и P2000, способные справляться с профессиональными приложениями для дизайна и конструирования. Дополняют картину твердотельные накопители NVMe ёмкостью до 4 ТБ и оперативная память DDR4 объёмом до 64 ГБ. Автономность устройства поддерживает батарея ёмкостью 80 Вт‧ч.

При толщине всего 18,4 мм и весе от 1,7 кг новый ThinkPad P1 стал воплощением мощности, надёжности и стиля. Премиальная отделка карбонового корпуса гармонично дополняется прочным шасси из магниевого сплава. Внимание к деталям проявилось даже в новом блоке питания, который стал на 35% легче, чем у предыдущих моделей, что является преимуществом для путешествующих пользователей.

В различных комплектациях ThinkPad P1 предлагается дисплей с разрешением 4K UHD, способный отображать 100% оттенков цветового пространства Adobe, а также сенсорные дисплеи.

Не удивительно, что именно эта рабочая станция стала официальным мобильным рабочим инструментом компании Aston Martin. Партнёрское соглашение с Lenovo позволит всемирно известному производителю автомобилей элитного класса повысить продуктивность и эффективность персонала всех уровней.

Еще одна новинка в семействе рабочих станций ThinkPad — 17-дюймовая модель ThinkPad P72, ориентированная на профессионалов из нефтегазовой, автомобильной и финансовой отраслей. ThinkPad P72 построена на базе процессоров 8-го поколения Intel Xeon и Core и комплектуется видеокартами NVIDIA® Quadro до модели P5200, созданной для решения самых ресурсоёмких графических задач. К услугам пользователей — накопители ёмкостью до 6 ТБ и до 128 ГБ оперативной памяти, позволяющие обрабатывать гигантские массивы данных, есть также поддержка Intel Optane. В линейку вошли модели с UHD дисплеем, отображающим 1 миллиард цветов при яркости 400 нит. Рабочая станция получила мощную батарею ёмкостью 99 Вт‧ч.