Lenovo обновила аксессуары для бизнес-ноутбуков ThinkPad

9 декабря 2019, 16:01

Компания Lenovo представила новые стильные и функциональные аксессуары для ноутбуков ThinkPad серий A, L, E, Р и X, а также других ПК для работы и развлечений.



Жизнь в постоянном движении – характерная черта современных деловых людей, которым нередко приходится пользоваться устройствами в автомобиле. Именно поэтому цифровой помощник должен заряжаться просто и оперативно. В этом помогут адаптеры питания Lenovo 65W DC Travel Adapter или Lenovo 65W USB C DC Travel, которыми удобно пользоваться в дороге и заряжать ноутбуки и смартфоны прямо в автомобиле. Переходники автоматически регулируют напряжение, в зависимости от подключенного к ним устройства. Поэтому от одного адаптера можно заряжать как смартфон, так и ноутбук с разъемом USB Type-C. Lenovo 65W DC Travel Adapter из прочной огнеупорной пластмассы станет незаменимым помощником для владельцев Lenovo ThinkPad. Аксессуар весит всего 130 граммов и занимает минимум места в кармане или бардачке. Lenovo 65W USB C DC Travel в прочном пластиковом корпусе – это универсальный адаптер, который подойдет для всех лэптопов Lenovo и без проблем восстановит их заряд в машине. Где бы ни находился пользователь ПК, на переднем или заднем сидениях авто, этот гаджет с кабелем около полутора метров обеспечит стабильный заряд и комфортную работу ноутбука.

Чтобы постоянно не носить из офиса домой блок питания, владельцы ноутбуков ThinkPad с разъемом Slim tip могут выбрать дополнительное зарядное устройство Lenovo ThinkPad 65W Slim AC Adapter Slim Tip. Эффективный и портативный аксессуар мощностью от 65 до 230 Вт, в зависимости от модели, обеспечит бесперебойную работу ноутбука. Устройство защищено от перепадов напряжения и не нагревается во время работы.



Утром — на встречу, а днем необходимо сделать презентацию в офисе? Чаще всего на рабочем месте удобно пользоваться не только ноутбуком, но и дополнительными устройствами. Например, подключить к ПК второй монитор или работать с информацией на жестких дисках. Не нужно каждый день тратить время на подключение каждого дополнительного гаджета. Благодаря док-станциям Lenovo можно одним движением ускорить подключение всех устройств и комфортно работать с ними.

Владельцы любой модели ThinkPad с разъемом USB Type-C смогут расширить возможности своего ноутбука благодаря док-станции ThinkPad Basic Docking Station. Пять USB-портов помогут одновременно подключить к ПК планшет, телефон, флешку, полноразмерную клавиатуру и мышь. При этом разъемы самого ноутбука останутся свободными. Главная особенность такой док-станции – это 2 HDMI порта, через которые можно подключить два монитора с разрешением Full HD (1920x1080), и наслаждаться качественным изображением. Всем ноутбукам ThinkPad с портами USB Type-C также подойдут док-станции Lenovo ThinkPad USB-C Dock и Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen 2. Для ПК без специальных соединений для подключения порт-репликатора оптимально выбрать адаптеры ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock и Lenovo ThinkPad Ultra Dock 90W. Эти функциональные помощники работают с любым ноутбуком через порт USB 3.0.

Док-станция Lenovo USB-C Travel Hub отличается не только эффективностью, но и небольшими размерами. Поэтому ее удобно положить в ручную кладь во время командировок или взять с собой на встречу с партнерами. Это устройство с портами USB 3.0, USB Type-C, VGA и HDMI особенно понравится путешественникам. Ведь аксессуар весит меньше, чем самый легкий смартфон, и способен работать при температурах от -5 до + 40°C. Разъемы HDMI и VGA помогут подключить к ПК дополнительный монитор с разрешением до 4K (3840x2160) или проектор.

Док-станция ThinkPad Ultra Docking Station, которая подходит для ноутбуков ThinkPad из серий T и L, получила четыре разъема USB 3.1. Благодаря двум портам USB Type-C 3.1, пользователи могут передавать информацию со съемных носителей на ноутбук в ускоренном режиме. У владельцев этой док-станции нет повода беспокоиться о безопасности данных. Гаджет оснащен замочной скважиной и ключами для защиты оборудования от несанкционированного использования. С помощью порта Ethernet 10/100/1000 есть возможность за считанные секунды установить проводное соединение с локальными сетями.

Владельцы ThinkPad T570, ThinkPad T470 для более комфортной работы смогут выбрать порт-репликатор ThinkPad Thunderbolt 3 Dock. Этот цифровой помощник займет чуть больше места на офисном столе или в рабочей сумке, чем стандартный деловой блокнот, и увеличит возможности подключения. Владельцы ноутбуков ThinkPad T440, T440s, T440p, T540p, X240, L440, L540 смогут обустроить более комфортное рабочее место благодаря репликатору ThinkPad Ultra Dock. Один из его USB-портов поддерживает постоянный заряд мобильных устройств, поэтому пользователи могут заряжать смартфон или планшет удобно и оперативно.



Плодотворный рабочий процесс трудно представить без быстрой и удобной мыши, которая мгновенно реагирует на манипуляции пользователя. Для владельцев бизнес-ноутбуков Lenovo представляет четыре беспроводных манипулятора. Lenovo Professional Wireless Laser Mouse с лазерным сенсором с разрешением 1600 DPI станет надежным помощником для пользователей, которые постоянно в движении. Ведь такая высокая чувствительность позволяет работать на любых поверхностях, даже на сидении автомобиля. Продуманный дизайн и эргономичная форма с точно рассчитанными углами изгиба мыши помогут не перенапрягать руку во время длительной работы. Главный секрет этой мыши – целых пять кнопок. Колесико не только прокручивается и работает как вспомогательная кнопка, также его можно «нажимать» вправо или влево. На дополнительных кнопках мыши пользователи смогут индивидуально настроить специфические команды, например, перелистывание страниц или регулировка громкости.

Беспроводная мышь Lenovo ThinkPad X1 Wireless Touch Mouse весом всего 60 граммов станет незаменимым гаджетом во время деловых встреч и командировок. Благодаря сенсорной панели на обратной стороне устройства, мышью удобно управлять презентациями. Аксессуар оборудовали модулем Bluetooth Smart Ready с пониженным энергопотреблением и лазерным сенсором с разрешением 1000 DPI.

Вместе с мышью Bluetooth Laser Mouse работа становится более комфортной. Разрешение сенсора 1200 DPI обеспечит быструю реакцию, а колесико, которое нажимается в четырех направлениях, облегчит работу с документами и программами.



Владельцы ноутбуков ThinkPad и других ПК с диагональю до 15.6” смогут подобрать стильные и качественные рюкзаки для удобного передвижения с ноутбуком. Lenovo ThinkPad Active Backpack Medium Black из прочного нейлона с водоотталкивающим эффектом надежно защитит ПК во время передвижения по городу, а мягкие плечевые ремни обеспечат достаточный уровень комфорта для пользователя. Еще один рюкзак ThinkPad 15.6” Professional Backpack с плотного полиэстера черного цвета подойдет как мужчинам, так и женщинам любого возраста. Его минималистичный дизайн удачно дополнит образ, а продуманная форма будет способствовать комфортному передвижению вместе с ноутбуком. Кроме основного отдела, рюкзак получил еще один отсек с подкладкой, который обеспечивает достаточную вентиляцию для устройства. Подчеркнуть индивидуальность и надежно защитить ПК владельцы ноутбуков ThinkPad также смогут, выбрав рюкзаки Lenovo ThinkPad 15.6” Essential Backpack или Lenovo ThinkPad 15.6” Basic Backpack. Для пользователей 17-дюймовых ноутбуков Lenovo разработала рюкзак Lenovo 17” Passage Backpack. Благодаря продуманному дизайну внутреннего пространства в таком рюкзаке поместится не только ноутбук, но и все необходимое для работы и творчества.

Для бизнес-ноутбуков Lenovo представила также стильные и функциональные сумки. Для 14-дюймовых ПК пользователи могут выбрать 2 модели кейсов: ThinkPad Professional Slim Topload Case Black или Lenovo ThinkPad 3in1. Последняя – это сумка-трансформер из прочного полиэстера, которая за считанные секунды превращается из защитного чехла в наплечный кейс или рюкзак. Вторая модель Lenovo ThinkPad Professional Slim Topload Case Black весом около 700 граммов позволит защитить ноутбук от пыли, влаги и случайных повреждений в дороге. Для пользователей устройств с диагональю 15,6” компания предлагает стильный аксессуар Lenovo ThinkPad Professional 15.6” Slim Top-load Black. Сумку изготовили из прочного и устойчивого полиэстера, и она прекрасно подойдет как представителям сферы бизнеса, так и сторонникам спортивного стиля. ThinkPad 11.6” Work-In Case можно подобрать для устройств с диагональю 11 дюймов. Эта модель имеет запатентованную защиту от ударов – SafePort. Для пользователей, которые стремятся к максимальной мобильности и не нуждаются в дополнительных карманах, компания представила чехлы ThinkPad Sleeve из прочного и одновременно мягкого неопрена. Такие аксессуары доступны для устройств с диагоналями от 12 до 15 дюймов. Чтобы подчеркнуть стиль и статус во время деловых встреч, можно выбрать чехол Lenovo ThinkPad 14” X1 Ultra черного цвета, изготовленный из высококачественной кожи.