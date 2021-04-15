70% работников больше довольны работой после перехода на удаленный режим

15 апреля 2021, 9:45

Год, прошедший с начала глобальной революции дистанционной работы и массового перехода на работу из дома или из любого другого места, показал глубинные последствия цифровой трансформации бизнеса и проблем с безопасностью данных.

Согласно новому исследованию компании Lenovo "Будущее работы и цифровой трансформации" (Future of Work and Digital Transformation) 83% предприятий планируют работать удаленно по крайней мере половину рабочего времени. В то время как 60% сотрудников не просто согласны, а рады такой тенденции. В рамках исследования, реализованного в начале 2021 года на 14 рынках, был проведен глобальный опрос более 8 тысяч сотрудников и ответственных за принятие ІТ-решений в компаниях. Респондентов спрашивали о переходе на удаленную работу, удовлетворяет ли их такой формат, о технологических проблемах и решениях.



Один из ключевых выводов: работники достигают значительных успехов работая из дома, а 83% сотрудников стремятся сохранить гибридную модель работы. Компании с радостью готовы ее внедрять и дальше, поскольку это способ стимулировать вовлечение работников и нанимать новые таланты. Удаленная работа дала возможность:

• распространять цифровые технологии, использовать личные устройства для работы и широкого круга задач;

• масштабно распространять облачные сервисы и программное обеспечение для совместной работы;

• повысить внимание к безопасности данных среди ІТ-подразделений предприятий любого размера.

Исследование также показывает, что надежные поставщики технологий будут играть ключевую роль в разработке цифровых стратегий будущего. Решения "устройство как услуга" (DaaS) набирают популярность среди представителей крупного бизнеса, ведь упрощают работу с новыми технологическими устройствами и освобождают финансовые и временные ресурсы для решения более приоритетных стратегических задач.

"Поскольку бизнес и сотрудники с оптимизмом смотрят в будущее гибридного формата работы и удаленного сотрудничества, ІТ-отделы будут все чаще сталкиваться с ростом ресурсных затрат и вопросами безопасности данных, — сказал Джанфранко Ланчи (Gianfranco Lanci), президент и главный операционный директор компании Lenovo. — Сейчас компаниям нужны надежные технологические партнеры, которые помогут комплексно управлять оборудованием, программным обеспечением и услугами, чтобы максимизировать производительность и повысить уровень безопасности".

Несмотря на опасения бизнеса о том, что удаленная работа приведет к выгоранию работников, исследование Lenovo показало, что большинство коллег хорошо адаптировались к работе из дома или из другого места. 70% опрошенных уверены, что благодаря гибкости они стали более удовлетворены работой. Около 60% респондентов отдают предпочтение удаленному формату работы по крайней мере в течение половины своего рабочего времени. Более трети сотрудников готовы работать из дома или из других мест большую часть времени или даже постоянно. Эти настроения усиливаются среди работников масштабного бизнеса — примерно две трети респондентов в крупных компаниях хотели бы работать удаленно по крайней мере половину времени. Для международных брендов это особенно актуально, ведь часто команды работают на разных континентах и в разных часовых поясах, из-за чего присутствие в офисе менее важно для эффективного сотрудничества.

Несмотря на преимущества, респонденты указывают на ряд проблем. Главная из них — медленное или нестабильное интернет-соединение дома. Кроме того, половина работников среднего бизнеса и 42% представителей малого и очень малого бизнеса сообщают о нестабильной ІТ-поддержке, когда она необходима. Чтобы избежать этого, компаниям следует рассмотреть возможность приобретения ноутбуков с поддержкой стандартов связи LTE или 5G. Это позволит работникам полагаться не только на домашнюю сеть Wi-Fi и обеспечит лучший уровень безопасности. "Умные" устройства, услуги и программные решения, которые самостоятельно диагностируют и предупреждают проблемы, могут помочь малому бизнесу, который обычно работает без надежной команды ІТ-поддержки.

90% опрошенных работников все же хотят иметь возможность приходить в офис, чтобы увидеться с коллегами, а 56% заявляют, что они более продуктивны дома. Это означает, что офис будет трансформироваться в место, где можно общаться и командно работать, оставляя сложные задачи для сосредоточения дома.



Удаленная работа привела к появлению нового набора цифрового, аппаратного и программного обеспечения, а также сервисных решений. Устройства и технологии для работы становятся все более индивидуальными и приспособленными к совместной удаленной работе с коллегами. Сотрудники все чаще используют свои личные устройства для работы — 79% респондентов утверждают, что используют собственные смартфоны во время видеозвонков, для быстрого реагирования на электронную почту и общение в мессенджерах. Шумопоглощение при звонках на основе искусственного интеллекта, механическая шторка конфиденциальности для веб-камеры, минимальное воздействие вредного синего излучения экрана на глаза и лучшее охлаждение устройств — технологии, которые сотрудники называют полезными в смарт-устройствах. Однако работники неактивно пользуются возможностями, которые предоставляют компании, в частности программами приобретения новой техники. 80% ІТ-отделов готовы покрывать закупку техники, необходимой для работы, тогда как только 22% сотрудников воспользовались этой возможностью.

Неудивительно, что облачные и программные инструменты для коллективной работы теперь необходимы 97% сотрудников — в частности для видеозвонков и одновременной совместной работы с документами. Почти две трети респондентов убеждены, что эти инструменты помогают им повысить производительность и эффективность.



Распространение облачных технологий и инструментов для совместной работы привело к тому, что безопасность данных стала приоритетом для ІТ-отделов в процессе цифровой трансформации. Даже устройства смарт-дома увеличивают риск похищения данных с рабочего ПК, если работник подключается к домашней сети. Этот и другие факторы заставляют ІТ-отделы тратить больше ресурсов для поддержки эффективной работы. Руководители ІТ-подразделений компаний чувствуют себя более подготовленными к борьбе с пандемией, чем к угрозе покушения на данные с компьютеров сотрудников. Из всех задач, которые стоят перед ІТ-отделами, безопасность данных требует больше ресурсов, времени и денег. В то время как большинство крупных и средних компаний уже оформили подписку на услуги ІТ-безопасности.

Малым и крупным предприятиям нужно будет разобраться, как лучше защититься благодаря интеграции партнерских сервисов безопасности. Также важно соблюдать более гибкий бизнес-ориентированный подход к безопасности, который сосредоточен на облачных сервисах и данных. Вопреки росту беспокойства, почти все компании сообщают, что разработали план для обеспечения бесперебойной работы. В частности 45% респондентов планируют внедрять резервное копирование данных в облако, 39% — резервное копирование данных на физический носитель, а 39% фокусируются на обучении безопасности данных.

С развитием культуры подписки респонденты — руководители ІТ-подразделений, особенно среднего и крупного бизнеса, — больше интересуются решениями "устройство как услуга" (DaaS). Модель поможет поддерживать оборудование в пригодном состоянии, масштабировать технологические нужды с течением времени и даже освободить ресурсы для стратегических проектов. Десятая часть предприятий уже сейчас подписаны на сервисы подобные DaaS, а почти две трети опрошенных (63%) проявляют все больший интерес, указывая на усиление перехода тенденции «все как услуга» (EaaS) от потребителя к коммерческой сфере. Ожидается, что модель EaaS также расширит и ускорит внедрение ІТ-решений под ключ, сокращая сроки с месяцев до нескольких дней.

Полевые исследования были проведены с помощью количественного опроса с 15 января по 11 февраля 2021 года с общим количеством респондентов — 8 533 в мире. Выборка включает почти одинаковое количество респондентов из разных стран: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Сингапур, Великобритания и США. Среди респондентов были пользователи, которые сейчас работают дома, сотрудники, работавшие в офисе до пандемии, и руководители ІТ-подразделений, чьи компании внесли изменения в политику или формат работы вследствие пандемии.