D-Link анонсировал решения для удаленного доступа

30 марта 2020, 14:45

Компания D-Link представляет решения для организации безопасного удаленного доступа через Интернет к корпоративным ресурсам, их совместному использованию и управлению.

Решения построены на базе высокопроизводительных маршрутизаторов D-Link с поддержкой VPN IPsec и предоставляют широкие возможности для дистанционного выполнения различных задач, включая обучение, системное администрирование, деловые коммуникации и видеоконференции, управление продажами, оперативный контроль и т. д.



Маршрутизаторы D-Link работают под управлением программного обеспечения, созданного специалистами российского Центра исследований и разработок D-Link, полностью соответствующего самым современным техническим требованиям к оборудованию доступа в Интернет, отличаются надежностью, простотой и разнообразием настроек. Для безопасного подключения удаленных рабочих мест к офисной сети маршрутизаторы D-Link поддерживают VPN-соединения IPsec, PPTP, L2TP. Выбор типа соединения определяется администратором сети, необходимым уровнем конфиденциальности и параметрами пропускной способности.



Для организации защищенных каналов связи, предназначенных для дистанционной работы с офисными приложениями, документацией, удаленным рабочим столом и т. п. рекомендуется использовать следующие маршрутизаторы.

Высокопроизводительные маршрутизаторы DIR-853, DIR-878, DIR-882 могут использоваться в качестве центрального шлюза сети для организации множественных IPsec-соединений.

Маршрутизаторы D-Link обеспечивают создание нескольких защищенных соединений для одновременного доступа в разные корпоративные сети, например, при необходимости организации доступа для двух или более человек при помощи одного маршрутизатора. Возможность использования привычных интернет-ресурсов для остальных членов семьи сохраняется в полном объеме.



DIR-882, DIR-878 и DIR-853 поддерживают возможность назначения нескольких WAN-портов для резервирования WAN-соединения от разных провайдеров. Для повышения надежности интернет-соединения в условиях дистанционной работы (коттеджные /дачные поселки) DIR-882, DIR-853, DIR-825/R1, DIR-815/R1, DIR-620S при подключении USB-модема поддерживают резервирование доступа в Интернет 3G /LTE.

