"Smart conference" – новое решение Киевстар для рационального бизнеса

3 октября 2018, 15:15

«Виртуальная мобильная АТС» Киевстар стала более функциональной.

Для корпоративных бизнес клиентов разработана услуга «Smart conference», которая позволяет организовать и провести аудиоконференцию сразу на 128 участников, а также сделать массовую рассылку голосовых сообщений.

«Это решение для бизнеса, заинтересованного в рациональности процессов, – комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – В данном случае мы говорим об оптимизации времени на проведение встреч, средств на организации командировок и других ресурсов. Система выполняет работу менеджера, не допуская ошибок или сбоев, экономит время и деньги компании».

Удаленное рабочее место, представительства бизнеса или партнеров в разных городах или странах, – теперь не преграда для эффективных коммуникаций. Компаниям не нужно тратить средства на организацию командировок, участникам конференций – ожидать опоздавших или в последний момент получать информацию о том, что человек не может принять участие во встрече. Со «Smart conference» качественное совещание возможно провести онлайн или по телефону.

Управление услугами осуществляется из WEB-интерфейса. Сервис предоставляется «в облаке». Организатор задает необходимые параметры (номера телефонов, дату, время, голосовое приветствие и пр.) и платформа сама в автоматическом режиме собирает участников или делает рассылку сообщений. Сбор участников происходит одновременно, и организатор может отслеживать, кто подключился к удаленной встрече, все ли остаются на связи, включать либо отключать микрофоны, добавлять или удалять участников, предоставлять для просмотра документы и т.п. После завершения конференции автоматически формируется ее аудиозапись и протокол.

Платформа звонит и принимает звонки абонентов украинских и зарубежных операторов мобильной и фиксированной связи. Для этого нужны только телефонная связь и интернет. Дополнительное оборудование не потребуется. Стоимость звонка – в соответствии с тарифными планами (если абонент звонит на платформу). Звонки на номера «Виртуальной мобильной АТС» – бесплатные.

