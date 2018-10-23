Виртуальная мобильная АТС Киевстар научилась анализировать эффективность продаж

23 октября 2018, 10:15

Киевстар презентовал новые возможности Виртуальной мобильной АТС: корпоративные клиенты теперь могут анализировать эффективность продаж и маркетинговых усилий.

Телеком-оператор в партнерстве с компанией iStat разработали для бизнеса новый сервис: Callyzer. Инструмент ведёт статистический учёт и анализирует телефонные звонки из разных рекламных источников, определяя наиболее эффективные. Сервис дает возможность обработки и анализа звонков, которые поступают не только на стационарные, но и на корпоративные мобильные номера.

«Мы сделали еще один шаг к тому, чтобы клиенты Киевстар становились более успешными. С новыми возможностями Виртуальной мобильной АТС бизнес может оценить эффективность каналов рекламы, и, в результате, отсеять нерабочие инструменты либо поменять настройки рекламных объявлений, чтобы они начали приносить прибыль», - комментирует директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Евгений Кражан.

Сallyzer также дает возможность оценить наиболее активное время клиентских телефонных обращений, количество принятых и пропущенных звонков, конверсию, уникальные и целевые звонки. Это инструмент для определения стандартов работы отдела продаж (фиксируется время ответа оператора, время разговора). С его помощью можно распределять входящие звонки на свободных операторов: клиенту не придется ожидать, компания не потеряет заказы, нагрузка операторов будет распределена равномерно. Пропущенные звонки фиксируются, и оператор может перезвонить в ответ.

Сервис работает в «облаке» и доступен клиенту в любой точке земного шара, где есть интернет. Если интернета нет, клиент будет получать отчеты в виде текстовых сообщений. Таким образом, эффективность процессов всегда будет под контролем.